Влашич: «ЦСКА должен был выигрывать, но снова не получилось забить»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич подвёл итоги матча с «Ференцварошем» (0:0) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.
— Какие впечатления от игры?
— Мы должны были выигрывать, но у нас снова не получилось забить, в этом беда. Нам нужно забить один-два мяча, и всё наладится, уверен.
— Что тренер говорит об этой проблеме?
— Не хотел бы выносить это на публику.
— Ты понял, почему удалили Набабкина?
— Я был рядом. Сразу спросил у судьи: «Почему ты показал жёлтую?» К сожалению, она стала второй. Как-то глупо всё получилось.
— Почти не осталось шансов на выход из группы. Есть ли смысл дальше бороться?
— Конечно, мы будем сражаться до последнего! Уже скоро игра с «Сочи», постараемся забить там.