ГлавнаяНовости

Влашич: «ЦСКА должен был выигрывать, но снова не получилось забить»

вчера, 03:33
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич подвёл итоги матча с «Ференцварошем» (0:0) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.

— Какие впечатления от игры?

— Мы должны были выигрывать, но у нас снова не получилось забить, в этом беда. Нам нужно забить один-два мяча, и всё наладится, уверен.

— Что тренер говорит об этой проблеме?

— Не хотел бы выносить это на публику.

— Ты понял, почему удалили Набабкина?

— Я был рядом. Сразу спросил у судьи: «Почему ты показал жёлтую?» К сожалению, она стала второй. Как-то глупо всё получилось.

— Почти не осталось шансов на выход из группы. Есть ли смысл дальше бороться?

— Конечно, мы будем сражаться до последнего! Уже скоро игра с «Сочи», постараемся забить там.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рауш: «Новиков – большой молодец. Отлично работает»
Сегодня, 01:56 Комментарии1
Рауш: «Знаем, что собой представляет „Рубин“. Будет тяжело»
Сегодня, 01:23 Комментарии0
Жемалетдинов: «Надеюсь, оправдаю вызов в сборную России»
Сегодня, 01:13 Комментарии0
Дивеев: «ЦСКА не смотрит на таблицу Лиги Европы»
Вчера, 22:51 Комментарии18
Шалимов: «Мы должны были сыграть лучше»
Вчера, 22:25 Комментарии1
Парфенов: «„Урал“ контролировал ситуацию, но надо забивать свои моменты»
Вчера, 22:16 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
time out
time out
   53 / 946
вчера в 09:03
Ага, должен выигрывать! Девять матчей из девяти! Наслышаны. Болтуны!
EAGinLE
EAGinLE
   119 / 946
вчера в 06:42
Некому забивать.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
вчера в 05:51
Может быть опять судья виноват?
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
вчера в 05:37
Забивать не получается, наверное вся проблема в тренере.
STVA 1
STVA 1
   90 / 946
вчера в 05:19
Хреново.....
cska plus
cska plus
   18 / 946
вчера в 04:29
Надо уже бросать это грязное делои работать на чемпионат.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100