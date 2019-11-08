Влашич: «ЦСКА должен был выигрывать, но снова не получилось забить»

Полузащитник ЦСКА подвёл итоги матча с «Ференцварошем» (0:0) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.

— Какие впечатления от игры?

— Мы должны были выигрывать, но у нас снова не получилось забить, в этом беда. Нам нужно забить один-два мяча, и всё наладится, уверен.

— Что тренер говорит об этой проблеме?

— Не хотел бы выносить это на публику.

— Ты понял, почему удалили Набабкина?

— Я был рядом. Сразу спросил у судьи: «Почему ты показал жёлтую?» К сожалению, она стала второй. Как-то глупо всё получилось.

— Почти не осталось шансов на выход из группы. Есть ли смысл дальше бороться?

— Конечно, мы будем сражаться до последнего! Уже скоро игра с «Сочи», постараемся забить там.