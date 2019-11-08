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Ари: «В целом мы не сыграли хорошо против не самого сильного соперника»

вчера, 03:09
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 1Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспорМатч завершен

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал победу над «Трабзонспором» (3:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Могу сказать, что наш соперник был не самый сильный. Мы сделали своё дело уже в первом тайме, а в конце матча были немного расслабленными. Как следствие, пропустили на последних минутах. В целом, мы не сыграли хорошо. Было много пространства. У нас не всегда хорошо получалось контролировать мяч, делать передачи. С другой стороны, всегда надо что-то улучшать. Теперь главное – настроиться на «Локомотив».

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Все комментарии
Деникин_А
Деникин_А
вчера в 13:14
У меня постоянно было странное впечатление, что у Трабзона была задача не напрягать Краснодар перед матчем с ПЛокомотививом.
milanetto10
milanetto10
   666 / 946
вчера в 09:46
главное шансы появились на выход из группы
cska plus
cska plus
   18 / 946
вчера в 09:26
Бывает, но главное победа.
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
вчера в 08:48
И так сойдет
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