Ари: «В целом мы не сыграли хорошо против не самого сильного соперника»

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал победу над «Трабзонспором» (3:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Могу сказать, что наш соперник был не самый сильный. Мы сделали своё дело уже в первом тайме, а в конце матча были немного расслабленными. Как следствие, пропустили на последних минутах. В целом, мы не сыграли хорошо. Было много пространства. У нас не всегда хорошо получалось контролировать мяч, делать передачи. С другой стороны, всегда надо что-то улучшать. Теперь главное – настроиться на «Локомотив».