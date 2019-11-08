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Мунир - лучший футболист 4-го тура ЛЕ

вчера, 18:25
ДюделанжЛоготип футбольный клуб Дюделанж2 : 5Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Нападающий «Севильи» Мунир Эль-Хаддади признан лучшим игроком 4-го тура Лиги Европы.

24-летний испанский футболист сделал хет-трик в ворота «Дюделанжа», в матче с которым его клуб одержал победу со счетом 5:2 на выезде.

Ранее стало известно, что гол полузащитника «Ювентуса» Дугласа Косты в ворота «Локомотива» был признан лучшим на этой неделе в ЛЧ

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