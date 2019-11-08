Мунир - лучший футболист 4-го тура ЛЕ

Нападающий «Севильи» Мунир Эль-Хаддади признан лучшим игроком 4-го тура Лиги Европы.
24-летний испанский футболист сделал хет-трик в ворота «Дюделанжа», в матче с которым его клуб одержал победу со счетом 5:2 на выезде.
⚡️ Игрок недели в #ЛигаЕвропы - Мунир («Севилья»)! 👏👏👏— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 8, 2019
Хет-трик ✅
Выход клуба в плей-офф ✅
🆚 Дюделанж pic.twitter.com/y4YE8khomz
Ранее стало известно, что гол полузащитника «Ювентуса» Дугласа Косты в ворота «Локомотива» был признан лучшим на этой неделе в ЛЧ.