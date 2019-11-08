Мунир - лучший футболист 4-го тура ЛЕ

вчера, 18:25

Нападающий «Севильи» признан лучшим игроком 4-го тура Лиги Европы.

24-летний испанский футболист сделал хет-трик в ворота «Дюделанжа», в матче с которым его клуб одержал победу со счетом 5:2 на выезде.

⚡️ Игрок недели в #ЛигаЕвропы - Мунир («Севилья»)! 👏👏👏



Хет-трик ✅

Выход клуба в плей-офф ✅

🆚 Дюделанж pic.twitter.com/y4YE8khomz — UEFA .com на русском (@UEFAcom_ru) November 8, 2019