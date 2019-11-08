Лэмпард - лучший тренер АПЛ в октябре

Рулевой «Челси» Фрэнк Лэмпард был признан лучшим тренером АПЛ по итогам октября.
В прошлом месяце лондонцы провели в чемпионате Англии три матча (одержали три победы с общим счетом 9:3). Отметим, что на данный момент команда расположилась на 4 месте в турнирной таблице.
Лучшим игроком же турнира в октябре стал форвард «Лестера» Джейми Варди.
Вот дать все это счастье Клоппу или Пепу и посмотрим, как они с такой командой будут выносить ТОП-4.
Откровенно, то что они конвейером выносят середняков при всех вводных - уже нереальное счастье. Тут более сыгранные и опытные команды, с меньшим количеством травм, потратившие под 200 лямов летом, плетутся в конце первой половины таблицы.
Вот дать все это счастье Клоппу или Пепу и посмотрим, как они с такой командой будут выносить ТОП-4.
Откровенно, то что они конвейером выносят середняков при всех вводных - уже нереальное счастье. Тут более сыгранные и опытные команды, с меньшим количеством травм, потратившие под 200 лямов летом, плетутся в конце первой половины таблицы.
Только с Ливерпулем успели сыграть, и то неудачно.
Только с Ливерпулем успели сыграть, и то неудачно.