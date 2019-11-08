Лэмпард - лучший тренер АПЛ в октябре

вчера, 16:20

Рулевой «Челси» был признан лучшим тренером АПЛ по итогам октября.

В прошлом месяце лондонцы провели в чемпионате Англии три матча (одержали три победы с общим счетом 9:3). Отметим, что на данный момент команда расположилась на 4 месте в турнирной таблице.

Лучшим игроком же турнира в октябре стал форвард «Лестера» Джейми Варди.