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Лэмпард - лучший тренер АПЛ в октябре

вчера, 16:20

Рулевой «Челси» Фрэнк Лэмпард был признан лучшим тренером АПЛ по итогам октября.

В прошлом месяце лондонцы провели в чемпионате Англии три матча (одержали три победы с общим счетом 9:3). Отметим, что на данный момент команда расположилась на 4 месте в турнирной таблице.

Лучшим игроком же турнира в октябре стал форвард «Лестера» Джейми Варди

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Все комментарии
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
   455 / 946
сегодня в 00:58
Согласен!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил 773sergeytank
   175 / 946
вчера в 23:50
Фриц в кепочке будет недоволен.
даже кепку в газон втопчет и посмотрит на неё гневными глазами,через оптику. Если в следующем месяце не дадут лучшего,то уйдёт из АПЛа.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил dzvinka
   175 / 946
вчера в 23:49
не, ну однозначто хорошо стартовал, выше любых ожиданий. Успехов.
как раз таки стартовал с МЮ очень ужасно,но в итоге получается есть рисунок игры, прогресс,ну и само собой разумеющееся 4 место.
L.F.С.
L.F.С. ответил Медив
   125 / 946
вчера в 21:05
Кэпство здесь не при чем.
Медив
Медив ответил L.F.С.
   128 / 946
вчера в 21:02
Да не волнуйся ты так- он уже у Лэмпса.
Спасибо, кэп
L.F.С.
L.F.С. ответил Медив
   125 / 946
вчера в 20:54
Да не волнуйся ты так- он уже у Лэмпса.
Медив
Медив ответил L.F.С.
   128 / 946
вчера в 20:51
Роджерс больше заслужил.
Ну тогда надо было смазать пенку, и приз точно получил бы Роджерс
Hoyar
Hoyar
   494 / 946
вчера в 20:37
Заслужил.
773sergeytank
773sergeytank
   99 / 946
вчера в 19:46
Фриц в кепочке будет недоволен.
L.F.С.
L.F.С.
   125 / 946
вчера в 19:37
Роджерс больше заслужил.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   472 / 946
вчера в 19:28
Лэмпарду удачи
dzvinka
dzvinka
   108 / 946
вчера в 19:08
не, ну однозначто хорошо стартовал, выше любых ожиданий. Успехов.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   175 / 946
вчера в 19:07
мне больше Роджерс нравится, Лестер всё таки стабильный. Лэмп тоже прекрасен,но как дебютант АПЛа.Мне нра нынешний Челси,за исключением игры с Аяксом.
Медив
Медив ответил allemz
   128 / 946
вчера в 18:54
Это Френки еще не играл с командами ТОП-4... Только с Ливерпулем успели сыграть, и то неудачно.
Ну серъезно? Сейчас будем мерять Челси по Ливерпулю и МанСи? У Челси пара основных дефов - это 21 летний чувак без единого матча в АПЛ и футболист из аренд, который не пригодился ни одному из последних 3 тренеров Челси. Основной нап из Чемпионшипа, в единственном сезоне в АПЛ забил мяча 4 за весь сезон. Основной плеймейкер - 20 лет без опыта игр в АПЛ. Плюс лавочник Боруссии, лавочник Реала, списанный бразилец... Половина игроков основы или травмирована, или только подняли их на ноги...
Вот дать все это счастье Клоппу или Пепу и посмотрим, как они с такой командой будут выносить ТОП-4.
Откровенно, то что они конвейером выносят середняков при всех вводных - уже нереальное счастье. Тут более сыгранные и опытные команды, с меньшим количеством травм, потратившие под 200 лямов летом, плетутся в конце первой половины таблицы.
Брулин
Брулин
   100 / 946
вчера в 18:47
Рад за Фрэнка,полностью заслуженно
Big krendel
Big krendel
   37 / 946
вчера в 17:48
Достойная кандидатура.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил allemz
   16 / 946
вчера в 17:41
Это Френки еще не играл с командами ТОП-4... Только с Ливерпулем успели сыграть, и то неудачно.
В англии нет топ 4, полутоп только есть - манчестерский голубец. Есть скоминопроект судьипуль. Есть Челси и ТТХ, которые приближаются к голубцу, но по составу не дотягивают.
Groove000
Groove000
   47 / 946
вчера в 17:39
Заслужил
holms918
holms918
   649 / 946
вчера в 17:32
Достойно.
lobsterdam
lobsterdam
   213 / 946
вчера в 17:29
интересно, что за приз? напоминает пузырь вискаря 0,7л в тубе....
Виссарионович
Виссарионович ответил allemz
   89 / 946
вчера в 16:59
Думаю нормально все будет.
VIPded
VIPded
   137 / 946
вчера в 16:59
Удачи Фрэнку с Челси!!!
kotmyshka
kotmyshka
   353 / 946
вчера в 16:55
интересно
allemz
allemz ответил Виссарионович
   59 / 946
вчера в 16:47
Вот это поворот. Помню было столько критики болельщиков при его назначении.
Это Френки еще не играл с командами ТОП-4...
Только с Ливерпулем успели сыграть, и то неудачно.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   81 / 946
вчера в 16:44
Согласен
Виссарионович
Виссарионович
   89 / 946
вчера в 16:41
Вот это поворот. Помню было столько критики болельщиков при его назначении.
Romeo 777
Romeo 777
   436 / 946
вчера в 16:39
Мои поздравления Лэмпсу! Продуктивный октябрь получился.
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