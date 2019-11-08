«Эспаньол» установил рекорд по беспроигрышной серии в еврокубках

вчера, 09:47

«Эспаньол» после победы над «Лудогорцем» довел свою беспроигрышную серию в еврокубках до 25 матчей.

Последнее поражение случилось 23 февраля 2006 года (поражение от «Шальке» со счетом 0:3).

Статистика не учитывает серии пенальти. Это рекордный показатель среди всех клубов.

⬆️ - Longest unbeaten runs in all European competitions



25 - @RCDEspanyol (2006-2019) (+1)

21 - Ajax (1994-1996)

20 - Juventus (1969-1972)

19 - Red Bull Salzburg (2016-2018)# UEL — Gracenote Live (@GracenoteLive) 7 ноября 2019 г.

Ранее сообщалось, что вышел на второе место по количеству матчей в еврокубках.