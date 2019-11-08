«Эспаньол» установил рекорд по беспроигрышной серии в еврокубках

«Эспаньол» после победы над «Лудогорцем» довел свою беспроигрышную серию в еврокубках до 25 матчей.
Последнее поражение случилось 23 февраля 2006 года (поражение от «Шальке» со счетом 0:3).
Статистика не учитывает серии пенальти. Это рекордный показатель среди всех клубов.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду вышел на второе место по количеству матчей в еврокубках.
Для самого сильного чемпионата - это нормально 👍🏿
Статистика не когда не врет
Для самого сильного чемпионата - это нормально 👍🏿
Статистика не когда не врет