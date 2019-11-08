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«Эспаньол» установил рекорд по беспроигрышной серии в еврокубках

вчера, 09:47
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)6 : 0Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)ЛудогорецМатч завершен

«Эспаньол» после победы над «Лудогорцем» довел свою беспроигрышную серию в еврокубках до 25 матчей.

Последнее поражение случилось 23 февраля 2006 года (поражение от «Шальке» со счетом 0:3).

Статистика не учитывает серии пенальти. Это рекордный показатель среди всех клубов.

 

 

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду вышел на второе место по количеству матчей в еврокубках.

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Все комментарии
Медив
Медив
   128 / 946
вчера в 19:49
Акинфеев молодец, если сам не ставит рекорды, то помогает их ставить другим
3ton
3ton
   521 / 946
вчера в 13:42
Ла Лига везде на вершине
Для самого сильного чемпионата - это нормально 👍🏿

Статистика не когда не врет
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   230 / 946
вчера в 12:56
Эспаньол когда-никогда феериит в ЛЕ(особенно в 06/07), а реально крутая серия была у Аякса.
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
вчера в 12:39
Результат соответствует классу.
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
вчера в 11:53
В итоге ничего не выиграли?
EAGinLE
EAGinLE
   119 / 946
вчера в 11:48
Молодцы .
time out
time out
   53 / 946
вчера в 11:33
У коней поджилки уже трясутся.
galem72
galem72
   165 / 946
вчера в 11:24
Поскорей бы он её продлил с лошадьми.
cska plus
cska plus
   18 / 946
вчера в 10:55
Вот так вот, и это команда со дна чемпионата Испании.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
   911 / 946
вчера в 10:47
Я ну вы и тупые, рекорд они установили когда выиграли 22 матча что за заголовки
Шишанутый
Шишанутый
   57 / 946
вчера в 10:36
Красавцы! Надо венгров и коней вздернуть и продлить свою серию.
Виссарионович
Виссарионович ответил Lewa2708
   89 / 946
вчера в 10:04
Да, но в 2007 они проиграли в финале Севилье, по пенальти.
Lewa2708
Lewa2708
   277 / 946
вчера в 09:58
Круто. Трофеев только 0
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