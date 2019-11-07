Родриго, мы знаем, что ты сделал! Главные хет-трики Лиги чемпионов

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Юный бразилец Родриго из «Реала» стал самым молодым автором хет-трика в Лиге чемпионов после Рауля. «Соккер.ру» - о самых-самых «уловках шляпы» и лучших трюкачах.

Самый молодой автор хет-трика — 18 лет и 113 дней

Раз уж тему с хет-триками в Лиге чемпионов подбросил Родриго, забивший три мяча в ворота «Галатасарая» в нежном возрасте (18 лет и 301 день), то с него и начнем. При этом бразилец стал вторым самым молодым автором хет-трика, а этот рекорд установлен почти четверть века назад другим футболистом «Реала», которому суждено было стать легендой «Королевского клуба». Уж не по его ли стопам намеревается отправиться Родриго? Как вы уже наверняка догадались - рекордсменом является Рауль, положивший три мяча в ворота «Ференцвароша» осенью 1995-го в 18 лет и 113 дней.

Самый возрастной автор хет-трика — 34 года и 35 дней

И здесь легенда мадридского «Реала», правда, свое достижение Криштиану Роналду установил уже не в белоснежном костюме «Королевского клуба», а в полосочках «Ювентуса». Зато забил историческому противнику «сливочных» - мадридскому «Атлетико». В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «матрасники» в 1/8 финала после победы 2:0 на своем поле уступили «Старой Синьоре» 0:3 в гостях, пропустив все три мяча от Роналду.

Главные цифры и мастера хет-триков

- 125 хет-триков зафиксировано за время существования Лиги чемпионов, то есть начиная с сезона 1992/93.

- 85 разных футболистов отмечались хет-триками в Лиги чемпионов. Стоит заметить, что здесь и далее под хет-триком подразумевается три и больше голов в одном матче.

- По 8 хет-триков сделали Лионель Месси и Криштиану Роналду. Они лидируют с огромным отрывом, ведь у их ближайших преследователей (Филиппо Индзаги, Марио Гомес, Луис Адриано) по три «уловки шляпы».

Сезон 2019/20

Нынешний розыгрыш Лиги чемпионов оказывается урожайным на хет-трики: уже шесть таких свершений в четырех турах группового этапа, причем заметно пополнился список авторов, потому что забивали новые люди.

Эрлинг Халанд («Зальцбург»; Норвегия) в матче «Зальцбург» - «Генк» - 6:2

Мислав Оршич («Динамо Загреб»; Хорватия) в матче «Динамо» - «Аталанта» - 4:0

Серж Гнабри («Бавария»; Германия) в матче «Тоттенхэм» - «Бавария» - 2:7 (4 гола)

Рахим Стерлинг («Ман Сити»; Англия) в матче «Манчестер Сити» - «Аталанта» - 5:1

Килиан Мбаппе ( ПСЖ ; Франция) в матче «Брюгге» - ПСЖ - 0:5

Родриго («Реал»; Бразилия) в матче «Реал» - «Галатасарай» - 6:0

Самые быстрые хет-трики

Минимальное время на сборку хет-трика в Лиге чемпионов — 8 минут. В такой отрезок уложился Бафатимби Гомис, когда вместе с «Лионом» громил загребское «Динамо» 8 лет назад. Майк Ньюэлл из «Блэкберна» является автором самого быстрого «идеального хет-трика» (правой ногой, левой ногой и головой), а третий по быстроте хет-трик был оформлен в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Рахимом Стерлингом.

8 минут. Бафетимби Гомис («Динамо Загреб» - «Лион» - 1:7, 07.12.2011)

9 минут. Майк Ньюэлл («Блэкберн» - «Русенборг» - 4:1, 06.12.1995)

11 минут, 13 секунд. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити» - «Аталанта» - 5:1, 22.10.2019)

11 минут, 15 секунд. Криштиану Роналду («Реал» - «Мальме» - 8:0, 08.12.2015)

12 минут. Луис Адриано ( БАТЭ - «Шахтер» - 0:7, 21.10.2014)

Хет-трики дебютантов

9 футболистов отмечались тремя голами в своих дебютных матчах в Лиге чемпионов, а ведь перед стартом нынешнего розыгрыша в списке было только 7 фамилий. Пополнение обеспечили Эрлинг Халанд и Мислав Оршич. Форвард «Зальцбурга» в дебютной встрече уничтожал «Генк», а Оршич из загребского «Динамо» куражился в матче с «Аталантой». До этих ребят отмечали хет-триками свои дебюты Марко ван Бастен, Фаустино Асприлья, Якуку Айегбени, Уэйн Руни, Винченцо Яквинта, Графите и Ясим Браими.

Марко ван Бастен забил четыре гола «Гетеборгу», и это достижение никто до сих пор не может повторить, правда, у голландца дебют был формальным: турнир сменил название, игра с «покером» против «Гетеборга» действительно была дебютной для ван Бастена в Лиге чемпионов, но до этого он успешно играл в Кубке чемпионов и даже выиграл два трофея.

Хет-трики за разные клубы

Никому до сих пор не удавалось отметиться в Лиге чемпионов хет-триками в составах трех команд, 11 футболистов забивали по три мяча в составах двух разных клубов:

Криштиану Роналду («Реал» - 7, «Ювентус» - 1)

Филиппо Индзаги («Ювентус» - 2, «Милан» - 1)

Марко Симоне («Милан» - 1, «Монако» - 1)

Рой Макай («Депортиво» - 1, «Бавария» - 1)

Рууд ван Нистелрой ( ПСВ - 1, «Ман Юнайтед» - 1)

Андрей Шевченко («Динамо Киев» - 1, «Милан» - 1)

Дидье Дрогба («Марсель» - 1, «Челси» - 1)

Майкл Оуэн («Ливерпуль» - 1, «Ман Юнайтед» - 1)

Самюэль Это'о («Барселона» - 1, «Интер» - 1)

Роберт Левандовски («Боруссия Дортмунд» - 1, «Бавария» - 1)

Неймар («Барселона» - 1, ПСЖ - 1)

Клубы с наибольшим количеством хет-триков

Забив три мяча в ворота «Галатасарая», Родриго помог «Реалу» сравняться с «Барселоной» в клубном зачете:

12 - «Барселона» (5 игроков), «Реал» (5)

8 - «Бавария» (6)

6 - «Арсенал» (6), «Ювентус» (5), МЮ (5)

5 - «Милан» (5), «Манчестер Сити» (4)

Клубы, чаще всего страдавшие от хет-триков

6 - «Андерлехт»

5 - «Олимпиакос»

4 - БАТЭ , «Галатасарай»

Четыре клуба с 100+ матчами в Лиге чемпионов не позволили соперникам сделать хет-трик ни разу: «Ливерпуль», дортмундская «Боруссия», «Челси» и «Ювентус».