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Новиков: «У „Динамо“ нет никаких претензий к судейству»

вчера, 17:31
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал победу над «Рубином» в рамках игры 16-го тура РПЛ:

Мы довольны победой. Рады, что выиграли при качественной игре. Разделил бы игру на две части: до удаления показывали хороший футбол, создавали моменты. Первый тайм прошел с глобальным преимуществом «Динамо», но мы не увеличили счет в первом тайме. Во втором после удаления стало тяжело. «Рубин» неплохо атаковал, но голевых моментов не создал. Мы победили заслуженно. Двигаемся дальше.

Момент с удалением Зуева не видел. Не могу ничего сказать.

 Главный арбитр провел матч на высоком уровне. Все, что было сделано, было грамотно. Претензий к судейству никаких нет. Евгений то, что видел, то и судил. Он хорошо справился с работой. Не наша задача оценивать его арбитраж, а инспектора. Наше дело — играть.

Паршивлюк провел три занятия в общей группе. Физически ему тяжело, но он отличный игрок, профессионал. Сделал все, что мы просили, и сделал это качественно.

Мотивация присутствует всегда, у любого тренера. Отдельно подписание контракта на мотивацию не влияет. В декабре, если у кого-то есть сомнения, контракт может быть расторгнут. И с моей стороны, и со стороны клуба. Предстоящие игры решат мою судьбу в «Динамо», но мы об этом не думаем. Наша задача — поднять команду наверх. Думаем об этом, а не о контракте.

С учетом большого количества травмированных перерыв на матчи сборных — это плюс. Сможем подвести ребят к общему знаменателю. Пауза пойдет нам в плюс.

Ранее бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов раскритиковал судейство в этом матче. 

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf ответил cska plus
   515 / 939
вчера в 19:47
Какие могут быть вопросы, пол игры играли в большинстве.
Ну судейка насвистел в обе стороны. Обе жк Ордеца большинству тоже кажутся спорными как минимум.
cska plus
cska plus
   12 / 939
вчера в 18:49
Какие могут быть вопросы, пол игры играли в большинстве.
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