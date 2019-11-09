Кирьяков: «„Динамо“ не должно находиться в подвале таблицы»

Бывший футболист московского «Динамо» дал оценку работе главного тренера бело-голубых .

Всё шло к назначению Новикова главным тренером «Динамо». Молодому специалисту дали шанс, он за него зацепился. Если «Динамо» до зимней паузы будет стабильно набирать очки, всё будет нормально. Если же нет, возможно, последует и другое решение руководства. Всё будет зависеть от результатов.

В первых турах при новом тренере сработал психологический момент. Команда побежала, те игроки, которые не получали игровой практики у Хохлова, заиграли по-другому. «Динамо» — не тот клуб, который должен находиться в подвале таблицы. Команда должна бороться за самые высокие места. Тем более, летом было сделано усиление, осталось грамотно распорядиться потенциалом игроков.