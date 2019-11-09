ГлавнаяНовости

Кирьяков: «„Динамо“ не должно находиться в подвале таблицы»

вчера, 15:49

Бывший футболист московского «Динамо» Сергей Кирьяков дал оценку работе главного тренера бело-голубых Кирилла Новикова

Всё шло к назначению Новикова главным тренером «Динамо». Молодому специалисту дали шанс, он за него зацепился. Если «Динамо» до зимней паузы будет стабильно набирать очки, всё будет нормально. Если же нет, возможно, последует и другое решение руководства. Всё будет зависеть от результатов. 

В первых турах при новом тренере сработал психологический момент. Команда побежала, те игроки, которые не получали игровой практики у Хохлова, заиграли по-другому. «Динамо» — не тот клуб, который должен находиться в подвале таблицы. Команда должна бороться за самые высокие места. Тем более, летом было сделано усиление, осталось грамотно распорядиться потенциалом игроков.

Также ранее о работе Новикова порассуждал бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бубнов: «Оба мяча „Ростов“ пропустил после ошибок Козлова»
Вчера, 22:56 Комментарии7
Спортивный директор «Тамбова»: «Хорошо, что лидеры „Ростова“ не сыграли»
Вчера, 22:36 Комментарии1
Ребров: «Давно не выигрывали дома»
Вчера, 22:03 Комментарии2
Тедеско: «„Спартак“ заслужил победу над „Крыльями Советов“»
Вчера, 21:43 Комментарии12
Войо Чалов: «После второго удаления всё закончилось»
Вчера, 21:14 Комментарии0
Понсе: «Быстрый гол придал нам уверенности»
Вчера, 21:11 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Gunslinger
Gunslinger
   337 / 939
вчера в 19:30
А по факту-именно ТОТ клуб!!! :)))
kastites
kastites
   426 / 939
вчера в 16:41
спартак должен))))))))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100