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Новиков: «В декабре будет обсуждаться тренерский вопрос»

вчера, 14:00
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал предстоящий матч 16-го тура РПЛ против «Рубина». 

По бумагам, да, я до конца сезона. Но в декабре будет обсуждаться тренерский вопрос. Нам надо довести до конца года команду, набирать очки, выигрывать матчи. А потом посмотрим, продолжим ли работу. Игбун и Каборе с «Рубином» не сыграют, но критичного ничего нет. У нас два равноценных состава, хорошие футболисты. В каких-то нюансах потеряем, но приобретем в других. Филипп? Его состояние лучше, позволяет начать матч в стартовом составе. Надеемся, что он проявит свои лучшие качества. У нас каждая игра решающая, поэтому мы не оглядываемся назад, поэтому важна именно сегодняшняя игра и результат.

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