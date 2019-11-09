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Широков: «У „Тамбова“ высокие шансы обыграть „Ростов“»

вчера, 14:08
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 2Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал ротацию в составе «Ростова» накануне матча 16-го тура РПЛ против «Тамбова».

Сколько игроков они сейчас потеряли! Все ключевые футболисты выбывают из-за дисквалификации. Кто будет играть? Мне даже интересно, как Валерий Георгиевич выйдет из этой ситуации.

Есть Норманн, но он пропустил три недели и непонятно в какой он форме. Есть тот же Глебов, но все равно фигуры уровня Еременко и Попова будет трудно вот так закрыть сразу. Из-за того, что много игроков у «Ростова» отсутствует, шансы на победу у «Тамбова» стали намного больше.

Ранее «Ростов» и «Тамбов» показали комплекты форм на эту встречу.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
   118 / 939
вчера в 18:40
Рома как в воду глядел.
ermak6848
ermak6848
   192 / 939
вчера в 15:25
Валера Карпин " поседеет ", если фк " РОСТОВ " проиграет на своём поле...
cska plus
cska plus
   12 / 939
вчера в 14:55
Вполне может быть, волки набрали ход но одолеть Ростов врядли.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   807 / 939
вчера в 14:50
Дома Ростов не проиграет
pam06
pam06
   10 / 939
вчера в 14:31
Да, Ростов ослаблен дисквами, но и в Тамбове не кудесники мяча. И все же шансы комбайнеров предпочтительнее. А в целом - игра рассудит. Хорошего футбола всем!
RussianMango
RussianMango
   50 / 939
вчера в 14:23
Шанс всегда есть...но не сегодня.
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