Широков: «У „Тамбова“ высокие шансы обыграть „Ростов“»

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал ротацию в составе «Ростова» накануне матча 16-го тура РПЛ против «Тамбова».
Сколько игроков они сейчас потеряли! Все ключевые футболисты выбывают из-за дисквалификации. Кто будет играть? Мне даже интересно, как Валерий Георгиевич выйдет из этой ситуации.
Есть Норманн, но он пропустил три недели и непонятно в какой он форме. Есть тот же Глебов, но все равно фигуры уровня Еременко и Попова будет трудно вот так закрыть сразу. Из-за того, что много игроков у «Ростова» отсутствует, шансы на победу у «Тамбова» стали намного больше.
Ранее «Ростов» и «Тамбов» показали комплекты форм на эту встречу.