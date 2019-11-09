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Хусаинов поставил под вопрос адекватность судейства в матче «Динамо»

вчера, 16:08
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал судейство в матче 16-го тура РПЛ «Рубин» - «Динамо».

Очень нехорошее впечатление произвела квалификация арбитра этого матча. Напрашивается большой вопрос: «Как он вообще попал в судейство?» В этом игровом эпизоде умышленно действовал Рыков, задерживая соперника. Он имитировал удар бейсбольной битой в лоб, начал кататься по полю. Одноклубник Рыкова обратился к судье, а судья уже не видел этого эпизода. «По просьбе трудящихся», он показал Зуеву вторую жёлтую карточку и удалил с поля. Это просто нонсенс.

Было бы большой футбольной справедливостью, если бы за это действие отменили красную карточку Зуева, а Рыкову предъявили какую-либо дисквалификацию за неспортивное поведение.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   12 / 939
вчера в 17:49
Для этого хрющи все неадекватные.
Т34
Т34
   24 / 939
вчера в 16:58
Был о Рыкове лучшего мнения, а он клоун, как и судья.
ДАША Д
ДАША Д
   271 / 939
вчера в 16:43
Во всем виноват судья.
Сотрудник Газпрома
Сотрудник Газпрома
   167 / 939
вчера в 16:43
В газпромовско-дюково-вилковском чемпионате судейство не может быть плохим.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   37 / 939
вчера в 16:26
Если неправ пусть разбираются с Турбиным. 20 минут почти Рубин играл в неполном составе.
.
pam06
pam06 ответил Leha-ha50
   10 / 939
вчера в 16:25
Серега прав!!! Вообще оба удаления - левые. А первое - это просто что то необъяснимое?!? Рыков нарушает правила на Зуеве , свисток молчит, Зуев поднимается и обегает Рыкова - карточка??? Маразм какой т!!!
"""Егоров в интервью:"Турбин отработал - прекрасно. У этого арбитра необходимо учиться... """ - МАРАЗМУ!!!
волгодон 2
волгодон 2
   38 / 939
вчера в 16:15
Бывший арбитр на ментов батон крошит,пора комитету по этике запретить брать у него интервью,иначе судей честных не останется. Сплошь прикормыши ведомые.
kastites
kastites
   426 / 939
вчера в 16:13
опять этот алкаш ищет черную кошку в черной комнате
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 939
вчера в 16:13
Серега прав!!! Вообще оба удаления - левые. А первое - это просто что то необъяснимое?!? Рыков нарушает правила на Зуеве , свисток молчит, Зуев поднимается и обегает Рыкова - карточка??? Маразм какой т!!!
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