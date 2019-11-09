Хусаинов поставил под вопрос адекватность судейства в матче «Динамо»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал судейство в матче 16-го тура РПЛ «Рубин» - «Динамо».

Очень нехорошее впечатление произвела квалификация арбитра этого матча. Напрашивается большой вопрос: «Как он вообще попал в судейство?» В этом игровом эпизоде умышленно действовал Рыков, задерживая соперника. Он имитировал удар бейсбольной битой в лоб, начал кататься по полю. Одноклубник Рыкова обратился к судье, а судья уже не видел этого эпизода. «По просьбе трудящихся», он показал Зуеву вторую жёлтую карточку и удалил с поля. Это просто нонсенс.

Было бы большой футбольной справедливостью, если бы за это действие отменили красную карточку Зуева, а Рыкову предъявили какую-либо дисквалификацию за неспортивное поведение.