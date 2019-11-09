Дзюба: «Я просился в „Валенсию“ через Черышева? Это он просился в „Зенит“»

Форвард «Зенита» в своем стиле рассказал, что полузащитник «Валенсии» просился в петербургский клуб.

Правда ли, что я просился в „Валенсию“ через Дениса? Это он просился в «Зенит». Я ему говорю: «Не надо, Денис, пыли за бугром, родной. Нам нужны там люди». Я через Эсекьеля Гарая попросился. Что, Денис там что-то решает? Он больше по мадридскому «Реалу» решает. Конечно, слежу за нашими легионерами. Сашка Головин радует то красной карточкой, то голиком.