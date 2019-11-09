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Дзюба: «Я просился в „Валенсию“ через Черышева? Это он просился в „Зенит“»

вчера, 15:29

Форвард «Зенита» Артём Дзюба в своем стиле рассказал, что полузащитник «Валенсии» Денис Черышев просился в петербургский клуб.

Правда ли, что я просился в „Валенсию“ через Дениса? Это он просился в «Зенит». Я ему говорю: «Не надо, Денис, пыли за бугром, родной. Нам нужны там люди». Я через Эсекьеля Гарая попросился. Что, Денис там что-то решает? Он больше по мадридскому «Реалу» решает. Конечно, слежу за нашими легионерами. Сашка Головин радует то красной карточкой, то голиком.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил надежду, что Дзюба продлит контракт с «Зенитом».

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Все комментарии
зигзаг
зигзаг
   277 / 939
вчера в 23:48
Деревяшка дзюба позор российского футбола которого искуственно возводили в этакого местного топ футболиста, да не дотянул он))
sir_Alex
sir_Alex ответил Nikola45
   48 / 939
вчера в 22:14
Скорее какой вопрос такой и ответ! )) Все бы Вам ставить с ног на голову ))
Скорее, вам, одурманенным газом! 😁
Leningrad 84
Leningrad 84
   102 / 939
вчера в 20:52
Прикольщик...
Томас Сойер
Томас Сойер
   460 / 939
вчера в 20:25
Дзюба дерево, боится конкуренции😂.
Sergey Z
Sergey Z
   136 / 939
вчера в 20:13
А кому Дзюба "честь" отдаёт? Ментом не был, в армии не служил!!!
Некакойшенко
Некакойшенко
   34 / 939
вчера в 19:52
Дзюбе лавры Петросяна спать не дают ?
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответил ziborock
   578 / 939
вчера в 19:39
Если любишь свой автомобиль, то лучший бензин - это Шелл. А всё остальное на всякий случай)
Nick Ch
Nick Ch
   110 / 939
вчера в 19:32
С него юморист лучше чем футболист
beefs
beefs
   249 / 939
вчера в 19:31
ну Дзюба и дает...
Kresi frok
Kresi frok
   381 / 939
вчера в 19:30
Пазор госпромовским варам!
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Big krendel
   77 / 939
вчера в 19:03
Лучшие игроки сборной это Головин и Черышев. А Дзюба это бревно уровня РПЛ
ekliziast
ekliziast ответил ziborock
   178 / 939
вчера в 19:02
Ветка про Спартаковского воспитанника вообще то!))) - Все футбольные люди знают, что моя спартаковская школа дает определенные преимущества, - сказал Дзюба в эфире программы "8-16" на телеканале "Матч Премьер". - Я очень благодарен спартаковской школе за то, что вложили культуру паса и понимание футбола. Да и вообще Артем молодец - перешел в Зенит и сразу шороху среди сине-голубых навел (Спартаковская школа!)! Лодыгину в глаз, Малофееву руки не подает, Лодыгина - на ***, Аршавин - 8!)))
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар ответил Йабуба
       77 / 939
    вчера в 19:00
    Ваш газпремовский бензин некачественный плюс еще дорогой. Славнов, ты не знал чтоли? А, у тебя ведь нет машины и никогда не было
    ziborock
    ziborock ответил Йабуба
       6 / 939
    вчера в 18:22
    Бензин лучший Газпромовский. Лукойловские заправки в Питере пустые стоят. Бодяжный видать. А вот мазутный проект выше 9 места не поднимется.
    Хоть бы раз увидет Газпромовскую заправку и что она из себя представляет!)))
    Йабуба
    Йабуба ответил ziborock
       338 / 939
    вчера в 18:16
    Бензин, при чем лучший в стране!!!
    Бензин лучший Газпромовский. Лукойловские заправки в Питере пустые стоят. Бодяжный видать. А вот мазутный проект выше 9 места не поднимется.
    unoejk
    unoejk ответил Бомж немытый
       233 / 939
    вчера в 18:10
    Без Вилкова газпроект ничего не представляет. --------------------------------------------------------------------------- А почему этот мой коммент скрыли, неужели из-за Вилкова?
    Из за того что дописали что ничего не представляет. Как я уже писал, проект - это уже на грани, и вы к ней слегка добавили.
    Бомж немытый
    Бомж немытый ответил unoejk
       9 / 939
    вчера в 18:08
    Основной спонсор Зенита - Газпром и в этом нет ничего плохого. Так что "газ" к "проекту" никакой обидности не добавляет, я полагаю. На этом закроем вопрос.
    Без Вилкова газпроект ничего не представляет.
    ---------------------------------------------------------------------------
    А почему этот мой коммент скрыли, неужели из-за Вилкова?
    ziborock
    ziborock ответил серый1925
       6 / 939
    вчера в 18:05
    а Лукойл не мазута?
    Бензин, при чем лучший в стране!!!
    ziborock
    ziborock ответил серый1925
       6 / 939
    вчера в 18:04
    ты видимо сам поклонник Артёма , а иначе что ты делаешь на этой ветке?
    Ветка про Спартаковского воспитанника вообще то!)))
    - Все футбольные люди знают, что моя спартаковская школа дает определенные преимущества, - сказал Дзюба в эфире программы "8-16" на телеканале "Матч Премьер". - Я очень благодарен спартаковской школе за то, что вложили культуру паса и понимание футбола.
    Да и вообще Артем молодец - перешел в Зенит и сразу шороху среди сине-голубых навел (Спартаковская школа!)! Лодыгину в глаз, Малофееву руки не подает, Лодыгина - на ***, Аршавин - 8!)))
    серый1925
    серый1925 ответил ziborock
       609 / 939
    вчера в 18:01
    Потому что газ проект - это правда а мазутные в сторону Спартака - ваши выдумки, так как Мазут М-100 продает ГАЗПРОМ по цене 20800 руб. за тонну!!! Так что если я к примеру напишу про Зенит "газово-мазутные" - я ни капли не солгу и ни коим образом не попаду под троллинг!)))
    а Лукойл не мазута?
    серый1925
    серый1925 ответил ziborock
       609 / 939
    вчера в 18:00
    Дзюбу может в народе и прилюбливают - шут, клоун! Но Зенит уж точно нет!!!)))
    ты видимо сам поклонник Артёма , а иначе что ты делаешь на этой ветке?
    unoejk
    unoejk ответил Йабуба
       233 / 939
    вчера в 17:59
    Окей, а почему тогда "газ проект" не троллинг и не под спойлером? Конунг Рагнар Сегодня 16:47 ответ пользователю Big krendel (раскрыть) Ахаха, Валенсия намного выше классом, чем газ проект, а Ла Лига чем РПЛ
    Основной спонсор Зенита - Газпром и в этом нет ничего плохого. Так что "газ" к "проекту" никакой обидности не добавляет, я полагаю. На этом закроем вопрос.
    ziborock
    ziborock ответил серый1925
       6 / 939
    вчера в 17:58
    как всегда свиньи на себя много берут
      серый1925
      серый1925 ответил ziborock
         609 / 939
      вчера в 17:56
      Мы рады что у Орлова есть персональный поклонник, так как все остальные при Орлове убирают звук!)))
      как всегда свиньи на себя много берут
      ziborock
      ziborock ответил Йабуба
         6 / 939
      вчера в 17:56
      Окей, а почему тогда "газ проект" не троллинг и не под спойлером? Конунг Рагнар Сегодня 16:47 ответ пользователю Big krendel (раскрыть) Ахаха, Валенсия намного выше классом, чем газ проект, а Ла Лига чем РПЛ
        ziborock
        ziborock ответил Big krendel
           6 / 939
        вчера в 17:52
        Что бы кто не говорил, а Артемий самый популярный и любимый в народе футболист нашей сборной. Лидер сборной.
        Дзюбу может в народе и прилюбливают - шут, клоун! Но Зенит уж точно нет!!!)))
        Йабуба
        Йабуба ответил unoejk
           338 / 939
        вчера в 17:48
        Добрый день. Не стоит, это будет троллингом. Сам проект - это уже на грани. Мазутные - это троллинг, так что мазутный проект - это точно троллинг. Ну а вообще, троллинг - это не нарушение, так что можно, но комментарий будет скрыт.
        Окей, а почему тогда "газ проект" не троллинг и не под спойлером?

        Конунг Рагнар
        Сегодня 16:47
        ответ пользователю Big krendel (раскрыть)
        Ахаха, Валенсия намного выше классом, чем газ проект, а Ла Лига чем РПЛ
        ziborock
        ziborock ответил Литейный 4
           6 / 939
        вчера в 17:41
        Как сейчас помню комментарий Орлова: " Отличная подача с фланга пошла от Кришито, Дзюба принимает мяч, разворачивается и бьёт низом мимо Реброва. Джикия позиционно проиграл Артёму борьбу. Дзюба забивает Спартаку в четвертом матче подряд!" Скоро Дзюбе опять забивать свиньям. Гыгыгы
        Мы рады что у Орлова есть персональный поклонник, так как все остальные при Орлове убирают звук!)))
        unoejk
        unoejk ответил Йабуба
           233 / 939
        вчера в 17:37
        Конунг Рагнар Сегодня 16:47 ответ пользователю Big krendel (раскрыть) Ахаха, Валенсия намного выше классом, чем газ проект, а Ла Лига чем РПЛ Простите можно Спартак называть мазутный проект?
        Добрый день. Не стоит, это будет троллингом. Сам проект - это уже на грани. Мазутные - это троллинг, так что мазутный проект - это точно троллинг.

        Ну а вообще, троллинг - это не нарушение, так что можно, но комментарий будет скрыт.
        Йабуба
        Йабуба
           338 / 939
        вчера в 17:32
        Конунг Рагнар
        Сегодня 16:47
        ответ пользователю Big krendel (раскрыть)
        Ахаха, Валенсия намного выше классом, чем газ проект, а Ла Лига чем РПЛ


        Простите можно Спартак называть мазутный проект?
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