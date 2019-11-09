Дзюба: «Я просился в „Валенсию“ через Черышева? Это он просился в „Зенит“»

Форвард «Зенита» Артём Дзюба в своем стиле рассказал, что полузащитник «Валенсии» Денис Черышев просился в петербургский клуб.
Правда ли, что я просился в „Валенсию“ через Дениса? Это он просился в «Зенит». Я ему говорю: «Не надо, Денис, пыли за бугром, родной. Нам нужны там люди». Я через Эсекьеля Гарая попросился. Что, Денис там что-то решает? Он больше по мадридскому «Реалу» решает. Конечно, слежу за нашими легионерами. Сашка Головин радует то красной карточкой, то голиком.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил надежду, что Дзюба продлит контракт с «Зенитом».
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А почему этот мой коммент скрыли, неужели из-за Вилкова?
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А почему этот мой коммент скрыли, неужели из-за Вилкова?
- Все футбольные люди знают, что моя спартаковская школа дает определенные преимущества, - сказал Дзюба в эфире программы "8-16" на телеканале "Матч Премьер". - Я очень благодарен спартаковской школе за то, что вложили культуру паса и понимание футбола.
Да и вообще Артем молодец - перешел в Зенит и сразу шороху среди сине-голубых навел (Спартаковская школа!)! Лодыгину в глаз, Малофееву руки не подает, Лодыгина - на ***, Аршавин - 8!)))
- Все футбольные люди знают, что моя спартаковская школа дает определенные преимущества, - сказал Дзюба в эфире программы "8-16" на телеканале "Матч Премьер". - Я очень благодарен спартаковской школе за то, что вложили культуру паса и понимание футбола.
Да и вообще Артем молодец - перешел в Зенит и сразу шороху среди сине-голубых навел (Спартаковская школа!)! Лодыгину в глаз, Малофееву руки не подает, Лодыгина - на ***, Аршавин - 8!)))
И гдг еще написать "Зенит - чемпион!" как не на заднице - это я про твою аву!)))
И гдг еще написать "Зенит - чемпион!" как не на заднице - это я про твою аву!)))
Конунг Рагнар
Сегодня 16:47
ответ пользователю Big krendel (раскрыть)
Ахаха, Валенсия намного выше классом, чем газ проект, а Ла Лига чем РПЛ
Конунг Рагнар
Сегодня 16:47
ответ пользователю Big krendel (раскрыть)
Ахаха, Валенсия намного выше классом, чем газ проект, а Ла Лига чем РПЛ
Ну а вообще, троллинг - это не нарушение, так что можно, но комментарий будет скрыт.
Ну а вообще, троллинг - это не нарушение, так что можно, но комментарий будет скрыт.
Сегодня 16:47
ответ пользователю Big krendel (раскрыть)
Ахаха, Валенсия намного выше классом, чем газ проект, а Ла Лига чем РПЛ
Простите можно Спартак называть мазутный проект?
Сегодня 16:47
ответ пользователю Big krendel (раскрыть)
Ахаха, Валенсия намного выше классом, чем газ проект, а Ла Лига чем РПЛ
Простите можно Спартак называть мазутный проект?