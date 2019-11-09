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Понсе: «Быстрый гол придал нам уверенности»

вчера, 21:11
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Нападающий «Спартака» Эсекель Понсе прокомментировал победу над «Крыльями Советов».

Быстрый гол? Да, безусловно, это было важно. Он придает уверенности в собственных силах, контролировали всю игру оставшуюся и как следствие — три очка. 

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ABir
ABir
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вчера в 22:51
Все говорили, как важно для Спартака первыми забить. Но после забитого гола Спартак почему-то не развил успех, а наоборот упустил инициативу и чуть не поплатился ответом в свои ворота. Всех КБ конечно с долгожданной победой на своём поле, нотаких соперников надо добивать и выигрывать более уверенно.
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