Понсе: «Быстрый гол придал нам уверенности»

Нападающий «Спартака» Эсекель Понсе прокомментировал победу над «Крыльями Советов».
Быстрый гол? Да, безусловно, это было важно. Он придает уверенности в собственных силах, контролировали всю игру оставшуюся и как следствие — три очка.
|Спартак2 : 0Крылья Советов
|Матч завершен
Нападающий «Спартака» Эсекель Понсе прокомментировал победу над «Крыльями Советов».
Быстрый гол? Да, безусловно, это было важно. Он придает уверенности в собственных силах, контролировали всю игру оставшуюся и как следствие — три очка.