Карпин: «Еще до старта сезона говорил, что „Ростов“ будет много пропускать»

Главный тренер «Ростова» высказался о проигрыше «Тамбову» в игре 16-го тура РПЛ :

Вы видели, в каком составе мы играли? Нельзя брать результаты и говорить, что всё плохо. Ничего плохого не вижу. Мое мнение — количество пропущенных мячей команды не системная ошибка. Голы все разные, поэтому не могу сказать, что это системная ошибка. Говорил об этом ещё на предсезонке. Мы знали, что будем много пропускать. У нас шесть человек прессингуют, а в центре поля играют не разрушители.