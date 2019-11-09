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Карпин: «Еще до старта сезона говорил, что „Ростов“ будет много пропускать»

вчера, 20:31
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 2Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о проигрыше «Тамбову» в игре 16-го тура РПЛ:

Вы видели, в каком составе мы играли? Нельзя брать результаты и говорить, что всё плохо. Ничего плохого не вижу. Мое мнение — количество пропущенных мячей команды не системная ошибка. Голы все разные, поэтому не могу сказать, что это системная ошибка. Говорил об этом ещё на предсезонке. Мы знали, что будем много пропускать. У нас шесть человек прессингуют, а в центре поля играют не разрушители.

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Все комментарии
igGA
igGA
   177 / 939
вчера в 23:09
Ааа..ну тогда ладно.
time out
time out
   46 / 939
вчера в 22:43
Накаркал!
halfbeek
halfbeek
   300 / 939
вчера в 21:58
Один из элементов игры Ростова это подавление мощью. Уставшая команда и без лидеров это уже полкоманды, что и доказал Тамбов.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   179 / 939
вчера в 21:27
Свою определенную роль валераверим сыграл, может с весны на первый план выйдет К.
волгодон 2
волгодон 2
   38 / 939
вчера в 20:39
Продолжим верить в Валеру. Всё лучшее впереди.
Трезвый повар
Трезвый повар
   79 / 939
вчера в 20:39
Переход на более атакующую схему игры всегда влечёт неизбежно трудности в обороне. Но тут дело не только в новой схеме. Ошибки в обороне становятся систематическими. Если так дальше продолжится, то станут системными. Забивать Ростов стал меньше и вторые таймы проводит слабее. Надо тренерам серьёзно отнестись к этой проблеме
ermak6848
ermak6848
   192 / 939
вчера в 20:37
да тяжко Карпину ....
тамбовские волки своё дело сделали и покусали фк " Ростов "....
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