ГлавнаяНовости

Варданян: «Было много вариантов, но после дисквалификации остался один»

вчера, 20:59

Полузащитник Эрик Варданян прокомментировал свой переход в «Сочи».

Смотрел матчи «Локомотива», ЦСКА, «Краснодара». Некоторые из ваших команд играют в Лиге чемпионов. Какая нравится больше всего? Сейчас только «Сочи». Знаю Карапетяна, он мне очень помогает. Спасибо ему. Роман Березовский говорит по-армянски и тоже мне здесь очень помогает. 

Я плохо говорю по-русски, но всё понимаю. Жил пять лет в Барселоне, поэтому говорю по-испански. Потом у меня была травма, и я перешёл в «Пюник». Теперь я здесь. Люблю играть под нападающим, но в «Пюнике» в последнее время играл в опорной зоне. Играл пять лет в «Ла Масии».

Люди работают над тем, чтобы снять дисквалификацию. Мне кажется, федерация Армении её сократит, потому что полгода — очень много. Было много вариантов, но после дисквалификации остался один «Сочи».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бубнов: «Оба мяча „Ростов“ пропустил после ошибок Козлова»
Вчера, 22:56 Комментарии7
Спортивный директор «Тамбова»: «Хорошо, что лидеры „Ростова“ не сыграли»
Вчера, 22:36 Комментарии1
Ребров: «Давно не выигрывали дома»
Вчера, 22:03 Комментарии2
Тедеско: «„Спартак“ заслужил победу над „Крыльями Советов“»
Вчера, 21:43 Комментарии12
Войо Чалов: «После второго удаления всё закончилось»
Вчера, 21:14 Комментарии0
Понсе: «Быстрый гол придал нам уверенности»
Вчера, 21:11 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100