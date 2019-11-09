Карпин: «Начали хорошо, но потом сыграли плохо»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал поражение от «Тамбова».

Все было то же самое. Забили — начали хорошо. Потом начали сами себе создавать моменты, потому что начали терять мячи на ровном месте. Первый тайм пошел насмарку. Моменты, если не забиваешь, то что-то может отскочить и в свои ворота.