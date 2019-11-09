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Карпин: «Начали хорошо, но потом сыграли плохо»

вчера, 18:57
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 2Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Тамбова».

Все было то же самое. Забили — начали хорошо. Потом начали сами себе создавать моменты, потому что начали терять мячи на ровном месте. Первый тайм пошел насмарку. Моменты, если не забиваешь, то что-то может отскочить и в свои ворота.

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Все комментарии
drive45
drive45
   455 / 939
вчера в 22:37
И как такие игры можно воспринимать?
Где игра, кто капитан в команде, что предпринял и как готовил команду к игре тренер?
Пока нет ответов-нет игры, ау Ростов очнись, так дальше нельзя.
Пора играть на победу, и нечего за ранее устраивать себе зимние каникулы.
Трезвый повар
Трезвый повар
   79 / 939
вчера в 20:47
Вместо того что бы забить второй гол Ростов стал играть на удержание. Нельзя так играть с более слабым соперником. Тамбов поймал нас на ошибке и заслуженно победил
Байкал-38
Байкал-38
   58 / 939
вчера в 19:35
Нет в Ростове лидера на поле.
tuman960
tuman960
   135 / 939
вчера в 19:16
заговор против Карпина!!!Кстати это не подколка,похоже сливать начали тренера или тренер исчерпался!!!
cska plus
cska plus
   12 / 939
вчера в 19:05
Начали за здоровье и закончили за упокой.
drug01
drug01
   108 / 939
вчера в 19:01
Главное конечный результат,
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