Карпин: «Начали хорошо, но потом сыграли плохо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Тамбова».
Все было то же самое. Забили — начали хорошо. Потом начали сами себе создавать моменты, потому что начали терять мячи на ровном месте. Первый тайм пошел насмарку. Моменты, если не забиваешь, то что-то может отскочить и в свои ворота.
Где игра, кто капитан в команде, что предпринял и как готовил команду к игре тренер?
Пока нет ответов-нет игры, ау Ростов очнись, так дальше нельзя.
Пора играть на победу, и нечего за ранее устраивать себе зимние каникулы.
Где игра, кто капитан в команде, что предпринял и как готовил команду к игре тренер?
Пока нет ответов-нет игры, ау Ростов очнись, так дальше нельзя.
Пора играть на победу, и нечего за ранее устраивать себе зимние каникулы.