Эмери: «„Лестер“ сыграл превосходно»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал поражение от «Лестера».
Это плохой результат. Мы неважно действовали до первого пропущенного гола. Во втором тайме мы стали играть лучше. Мы хотели победить, но «Лестер» действовал превосходно.
|Лестер Сити2 : 0Арсенал
|Матч завершен
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал поражение от «Лестера».
Это плохой результат. Мы неважно действовали до первого пропущенного гола. Во втором тайме мы стали играть лучше. Мы хотели победить, но «Лестер» действовал превосходно.