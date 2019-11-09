ГлавнаяНовости

Эмери: «„Лестер“ сыграл превосходно»

вчера, 23:44
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал поражение от «Лестера».

Это плохой результат. Мы неважно действовали до первого пропущенного гола. Во втором тайме мы стали играть лучше. Мы хотели победить, но «Лестер» действовал превосходно.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Шмейхель: «Матч с „Арсеналом“ получился тяжелым»
Вчера, 23:28 Комментарии0
Роджерс: «Мы контролировали ход матча с „Арсеналом“»
Вчера, 23:01 Комментарии2
Капелло прокомментировал прогресс «Ювентуса» в последние годы
Вчера, 21:12 Комментарии3
Марсело Гальярдо опроверг информацию о переговорах с «Барселоной»
Вчера, 20:14 Комментарии2
Пиоли: «Сложно сказать, как остановить Роналду»
Вчера, 20:02 Комментарии6
Давид Луис: «У Эмери есть страсть»
Вчера, 18:11 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100