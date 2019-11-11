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Президент «Баварии»: «В команде были игроки, требовавшие отставки Ковача»

сегодня, 11:26

Президент «Баварии» Ули Хенесс сообщил, что игроки команды были недовольны бывшим главным тренером команды Нико Ковачем, что в итоге привело к его отставке:

Безусловно, в команде были игроки, которые требовали ухода Ковача. Поэтому руководство отреагировало соответственно.

Ранее Хенесс прокомментировал уход Ковача

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ДАША Д
ДАША Д
   302 / 953
сегодня в 14:03
Вот все и наладилось.
ColdSun1995
ColdSun1995 ответил Шишанутый
   398 / 953
сегодня в 13:57
Позор в том когда игроки выберают себе тренера и руководство считает это нормально и идет им на поводу. Игроки должны слушатся тренера а не плести интрижки у него за спиной. Вот теперь стало понятно почему Баварка проваливает еврокубки если такой микро климат в команде. Один там не доволен партнерами по команде, другой тренером. Это не команда!!!
ничего плохого нету в том, что они пришли к президенту клуба и открыто сказали ему об этом. который в свою очередь, так же открыто рассказал об этом всем (хотя как по мне, Ули стоило промолчать об этом в прессе, как мне кажется, это ещё сильнее подпортит репутацию Ковача). по моему, это максимально честное поведение, которое если осуждать, то = быть идиотом. лучше так, чем закатывать истерики от собственной бесполезности на поле и уезжать до того, как закончился матч) как это делает человек с твоей аватарки
Шишанутый
Шишанутый ответил Саня Петрашкевич
   62 / 953
сегодня в 13:32
что позорного в том, чтобы играть достойно и побеждать? А по поводу Ковача, то он не уровень Баварии. P.s: смотрите на свою девочку в команде.
Позор в том когда игроки выберают себе тренера и руководство считает это нормально и идет им на поводу. Игроки должны слушатся тренера а не плести интрижки у него за спиной. Вот теперь стало понятно почему Баварка проваливает еврокубки если такой микро климат в команде. Один там не доволен партнерами по команде, другой тренером. Это не команда!!!
Artuom
Artuom
   677 / 953
сегодня в 13:14
Очередной тренер Баварии слитый игроками?
Ковач конечно слаб. Но с другой стороны как же управлять игроками, которые как только им что-то не нравится, сливают тренеров...
Саня Петрашкевич
Саня Петрашкевич ответил Шишанутый
сегодня в 13:12
Позор! Я то думал в Баварии мужики играют а они оказывается как девочки из Барселоны. Мда, не та уже Бавария!
что позорного в том, чтобы играть достойно и побеждать? А по поводу Ковача, то он не уровень Баварии.
P.s: смотрите на свою девочку в команде.
Шишанутый
Шишанутый
   62 / 953
сегодня в 12:16
Позор! Я то думал в Баварии мужики играют а они оказывается как девочки из Барселоны. Мда, не та уже Бавария!
cska plus
cska plus
   12 / 953
сегодня в 11:41
По принципу гнома.
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