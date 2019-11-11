Президент «Баварии»: «В команде были игроки, требовавшие отставки Ковача»

Президент «Баварии» Ули Хенесс сообщил, что игроки команды были недовольны бывшим главным тренером команды Нико Ковачем, что в итоге привело к его отставке:
Безусловно, в команде были игроки, которые требовали ухода Ковача. Поэтому руководство отреагировало соответственно.
Ранее Хенесс прокомментировал уход Ковача.
Ковач конечно слаб. Но с другой стороны как же управлять игроками, которые как только им что-то не нравится, сливают тренеров...
Ковач конечно слаб. Но с другой стороны как же управлять игроками, которые как только им что-то не нравится, сливают тренеров...
P.s: смотрите на свою девочку в команде.
P.s: смотрите на свою девочку в команде.