«Бавария» не намерена приглашать Аллегри

вчера, 20:40

Бывший наставник «Ювентуса» , вероятно, не получит работу в «Баварии». Ранее итальянского специалиста называли кандидатом на пост главного тренера мюнхенцев. По новым данным, руководство «Баварии» отказалось от идеи приглашения Аллегри.