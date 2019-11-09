«Бавария» не намерена приглашать Аллегри

Бывший наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, вероятно, не получит работу в «Баварии». Ранее итальянского специалиста называли кандидатом на пост главного тренера мюнхенцев. По новым данным, руководство «Баварии» отказалось от идеи приглашения Аллегри.
СМИ сообщают, что президент мюнхенцев Ули Хенесс наложил вето на назначение Аллегри главным тренером команды. Отмечается, что топ-менеджер «Баварии» больше не желает полагаться на итальянских тренеров после опыта сотрудничества с Карло Анчелотти.