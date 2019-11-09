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«Бавария» не намерена приглашать Аллегри

вчера, 20:40

Бывший наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, вероятно, не получит работу в «Баварии». Ранее итальянского специалиста называли кандидатом на пост главного тренера мюнхенцев. По новым данным, руководство «Баварии» отказалось от идеи приглашения Аллегри.

СМИ сообщают, что президент мюнхенцев Ули Хенесс наложил вето на назначение Аллегри главным тренером команды. Отмечается, что топ-менеджер «Баварии» больше не желает полагаться на итальянских тренеров после опыта сотрудничества с Карло Анчелотти.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   179 / 939
сегодня в 00:13
Ули, старина! Хватит божить твое время ушло..
VIPded
VIPded
   115 / 939
вчера в 20:57
Остается только Слуцкий...))
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 939
вчера в 20:50
После сегодняшнего мачт с Дортмундом станет ясно правы они или нет, потому как Аллегри топ тренер)
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