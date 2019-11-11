Левандовски возглавил рейтинг «Золотой бутсы». Месси на 38-м месте

вчера, 15:58

Появился обновленный рейтинг гонки за «Золотую бутсу». На данный момент первое место занимает форвард «Баварии» . Отметим, что на втором месте идет 20-летний форвард , который выступает за «Флору» в Эстонии, где чемпионат-2019 уже завершился.

2019/20 European Golden Boot race [TM] pic.twitter.com/25PU9OMWfk — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 11, 2019

Система начисления очков в рейтинге происходит по следующей формуле: количество забитых мячей умножается на коэффициент силы чемпионата. Наивысший коэффициент (2) имеют чемпионаты Англии, Испании, Италии, Франции и Германии .

Действующим обладателем «Золотой бутсы» является форвард «Барселоны» Лионель Месси.