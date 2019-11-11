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Левандовски возглавил рейтинг «Золотой бутсы». Месси на 38-м месте

вчера, 15:58

Появился обновленный рейтинг гонки за «Золотую бутсу». На данный момент первое место занимает форвард «Баварии» Роберт Левандовски. Отметим, что на втором месте идет 20-летний форвард Эрик Сорга, который выступает за «Флору» в Эстонии, где чемпионат-2019 уже завершился.

Система начисления очков в рейтинге происходит по следующей формуле: количество забитых мячей умножается на коэффициент силы чемпионата. Наивысший коэффициент (2) имеют чемпионаты Англии, Испании, Италии, Франции и Германии .

Действующим обладателем «Золотой бутсы» является форвард «Барселоны» Лионель Месси

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Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 933
сегодня в 00:31
Роберт - конечно молодец, но это только начало пути.
Посмотрим , что будет дальше?!?
Баррель мазута
Баррель мазута ответил ошалевший
   854 / 933
сегодня в 00:05
глазки протри,видимо только заголовки и читаешь
Ну если ты так хорошо все читаешь, то скажи - на каком месте цыган, супчик?
alexfor
alexfor ответил Шишанутый
   101 / 933
вчера в 23:48
Гном и в Юве не чего не забил бы. Он не приспособлен к конкуренции а привык к тепличным условиям. У него кишка тонка для нового вызова. Рон и сборную тащит и во всех командах был лидером. Его класс не вызвает сомнений в отличии от карликого.
про ничего не забил, лишь твои влажные догадки и фантазии) месси забивал и продолжает забивать в барсе, хотя состав практически на 100% изменился с времен пепа, а вот ронлдка совсем потух без подносчиков с реала)

ты мне так и не ответил, почему любитель вызовов сам не пошел хотя бы в интер? долго отмалчиваться будешь? какой он нахрен лидер в юве? если его замены приводят к победам команды?))

какой класс в сборной? громить андорры, литвы да венгрии?? так это и месси может в сборной))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   189 / 933
вчера в 23:05
Роналду,Дзюба...где они,на деревьях деревянные
Шишанутый
Шишанутый ответил alexfor
   57 / 933
вчера в 23:03
а почему любитель вызовов сам не поперся в интер, а в юве, который уже лет 10 никому не отдает сериал, а?)) насчет месси. эта барса уже миллион раз менялась и с 2012 года только деградирует. светлое пятно - 2015. так что ему наоборот в плюс, что команду не кидает, хотя звали в мс, где он уже был бы чемпионом и в апл, и в лч. величие роналды в той же сборной проявляется только на условной литве и когда дыр хеа с бодуна выходит)
Гном и в Юве не чего не забил бы. Он не приспособлен к конкуренции а привык к тепличным условиям. У него кишка тонка для нового вызова. Рон и сборную тащит и во всех командах был лидером. Его класс не вызвает сомнений в отличии от карликого.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   38 / 933
вчера в 22:33
Теоретически фаворит Иммобили: больше матчей в чемпионате, + слух о травме Левы, которую будет лечить после матча с Боруссией.
Agamaga
Agamaga
   232 / 933
вчера в 21:49
Лева хорошо начал, но и Месси не сбавит оборотов.
Agamaga
Agamaga ответил da da da
   232 / 933
вчера в 21:46
Отрыв 38 - го места от 200 тоже 3 гола)
ошалевший
ошалевший ответил Гавроша
   132 / 933
вчера в 21:12
Что за сорга? Его даже в спартак не возьмут. Рано они считать начали, и уж если так, то почему не указали место роналду?
глазки протри,видимо только заголовки и читаешь
Гавроша
Гавроша
   58 / 933
вчера в 19:57
Что за сорга? Его даже в спартак не возьмут.

Рано они считать начали, и уж если так, то почему не указали место роналду?
da da da
da da da
   192 / 933
вчера в 19:15
серьезно?отрыв 38-го места от 7го 3 гола?))
gentlewolf
gentlewolf ответил Князь сажал врагов на посох
   327 / 933
вчера в 19:00
Аха-ха), чего только не сделаешь, для "лучшего" игрока современности. Добрый вечер)
Хай!
Kresi frok
Kresi frok ответил sihafazatron
   228 / 933
вчера в 18:58
Ещё будут претенденты с чемпионата Латвии. Там через матч по 10 мячей за шиворот кидают аха))
abramjan
abramjan ответил Князь сажал врагов на посох
   331 / 933
вчера в 18:48
Месси возглавил рейтинг золотых ложек и присел на золотое дилдо. Аха-ха)
дилдо растиражировали и раздали среди почитателей))))
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил gentlewolf
   2 / 933
вчера в 18:47
Ты посох позолотил?:)
Аха-ха), чего только не сделаешь, для "лучшего" игрока современности.

Добрый вечер)
alexfor
alexfor ответил abramjan
   101 / 933
вчера в 18:44
да ну...он там по 10 забивал сразу!!!
ну если ты этого не знаешь, не значит, что этого не было
abramjan
abramjan ответил alexfor
   331 / 933
вчера в 18:44
та же хуторня и с ронькой была в ла лиге)) когда надо было, перед ним команды булки раздвигали аж для пента-триков)
да ну...он там по 10 забивал сразу!!!
Mangur
Mangur
   578 / 933
вчера в 18:39
Без комментариев
alexfor
alexfor ответил abramjan
   101 / 933
вчера в 18:38
помнится когда надо было сильно гному бутсу то он в договорниках с теми командами которые на вылет из труляля лиги были наколотил в последних играх десятку...пы..сы......в 2018 когда надо было салаха обойти))
та же хуторня и с ронькой была в ла лиге)) когда надо было, перед ним команды булки раздвигали аж для пента-триков)
alexfor
alexfor ответил Шишанутый
   101 / 933
вчера в 18:37
Рон звал Месську в Интер но тот струхнул. Гном в Сериале даже 10 мечей за сезон не забил бы. Он это знает и поэтому боится с Барсы уходить. За пределами Барселоны улетучевается его величее. Доказано Аргентиной!
а почему любитель вызовов сам не поперся в интер, а в юве, который уже лет 10 никому не отдает сериал, а?))
насчет месси. эта барса уже миллион раз менялась и с 2012 года только деградирует. светлое пятно - 2015. так что ему наоборот в плюс, что команду не кидает, хотя звали в мс, где он уже был бы чемпионом и в апл, и в лч.

величие роналды в той же сборной проявляется только на условной литве и когда дыр хеа с бодуна выходит)
Иван Тасминский
Иван Тасминский
   197 / 933
вчера в 18:37
на каком месте Дзюба?
gentlewolf
gentlewolf ответил Князь сажал врагов на посох
   327 / 933
вчера в 18:31
Месси возглавил рейтинг золотых ложек и присел на золотое дилдо. Аха-ха)
Ты посох позолотил?:)
gentlewolf
gentlewolf
   327 / 933
вчера в 18:30
37 попугаев и одно попугайское крылышко.
Cympak-05
Cympak-05
   610 / 933
вчера в 18:30
Надеюсь Иммобиле в итоге возьмёт.
Тео Джонс
Тео Джонс
   44 / 933
вчера в 18:21
Симулянтишка на своем родном позорном 200-м месте ахахах
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   2 / 933
вчера в 18:20
Месси возглавил рейтинг золотых ложек и присел на золотое дилдо. Аха-ха)
dok66
dok66
   531 / 933
вчера в 18:18
Да пора уже Роберту Бутсу !
Zenit_84
Zenit_84
   362 / 933
вчера в 18:16
Браво, Левандовски!
abramjan
abramjan
   331 / 933
вчера в 18:12
помнится когда надо было сильно гному бутсу то он в договорниках с теми командами которые на вылет из труляля лиги были наколотил в последних играх десятку...пы..сы......в 2018 когда надо было салаха обойти))
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   94 / 933
вчера в 18:11
Лёва ташит
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