Левандовски возглавил рейтинг «Золотой бутсы». Месси на 38-м месте

Появился обновленный рейтинг гонки за «Золотую бутсу». На данный момент первое место занимает форвард «Баварии» Роберт Левандовски. Отметим, что на втором месте идет 20-летний форвард Эрик Сорга, который выступает за «Флору» в Эстонии, где чемпионат-2019 уже завершился.
Система начисления очков в рейтинге происходит по следующей формуле: количество забитых мячей умножается на коэффициент силы чемпионата. Наивысший коэффициент (2) имеют чемпионаты Англии, Испании, Италии, Франции и Германии .
Действующим обладателем «Золотой бутсы» является форвард «Барселоны» Лионель Месси.
Посмотрим , что будет дальше?!?
Посмотрим , что будет дальше?!?
ты мне так и не ответил, почему любитель вызовов сам не пошел хотя бы в интер? долго отмалчиваться будешь? какой он нахрен лидер в юве? если его замены приводят к победам команды?))
какой класс в сборной? громить андорры, литвы да венгрии?? так это и месси может в сборной))
ты мне так и не ответил, почему любитель вызовов сам не пошел хотя бы в интер? долго отмалчиваться будешь? какой он нахрен лидер в юве? если его замены приводят к победам команды?))
какой класс в сборной? громить андорры, литвы да венгрии?? так это и месси может в сборной))
Рано они считать начали, и уж если так, то почему не указали место роналду?
Рано они считать начали, и уж если так, то почему не указали место роналду?
Добрый вечер)
Добрый вечер)
насчет месси. эта барса уже миллион раз менялась и с 2012 года только деградирует. светлое пятно - 2015. так что ему наоборот в плюс, что команду не кидает, хотя звали в мс, где он уже был бы чемпионом и в апл, и в лч.
величие роналды в той же сборной проявляется только на условной литве и когда дыр хеа с бодуна выходит)
насчет месси. эта барса уже миллион раз менялась и с 2012 года только деградирует. светлое пятно - 2015. так что ему наоборот в плюс, что команду не кидает, хотя звали в мс, где он уже был бы чемпионом и в апл, и в лч.
величие роналды в той же сборной проявляется только на условной литве и когда дыр хеа с бодуна выходит)