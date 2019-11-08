Португалия снова увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

вчера, 02:28

По окончании еврокубковой недели Португалия ещё больше увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА .

В 4-м туре Лиги чемпионов «Бенфика» уступила «Лиону» (1:3), «Зенит» потерпел поражение от «Лейпцига» (0:2), а «Локомотив» проиграл «Ювентусу» (1:2).

В 4-м туре Лиги Европы «Порту» потерпел неудачу с «Рейнджерс» (0:2), «Брага» переиграла «Бешикташ» (3:1), «Спортинг» одержал верх над «Русенборгом» (2:0), а «Витория Гимараеш» сыграла вничью с «Арсеналом» (1:1).

Что касается выступления российских клубов в ЛЕ , «Краснодар» взял три очка с «Трабзонспором» (3:1), а ЦСКА расписал ничью с «Ференцварошем» (0:0).

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Испания — 92,114

2. Англия — 81,176

3. Германия — 63,784

4. Италия — 61,796

5. Франция — 53,248

6. Португалия — 45,849

7. Россия — 44,383

8. Бельгия — 36,3