Португалия снова увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

По окончании еврокубковой недели Португалия ещё больше увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.
В 4-м туре Лиги чемпионов «Бенфика» уступила «Лиону» (1:3), «Зенит» потерпел поражение от «Лейпцига» (0:2), а «Локомотив» проиграл «Ювентусу» (1:2).
В 4-м туре Лиги Европы «Порту» потерпел неудачу с «Рейнджерс» (0:2), «Брага» переиграла «Бешикташ» (3:1), «Спортинг» одержал верх над «Русенборгом» (2:0), а «Витория Гимараеш» сыграла вничью с «Арсеналом» (1:1).
Что касается выступления российских клубов в ЛЕ, «Краснодар» взял три очка с «Трабзонспором» (3:1), а ЦСКА расписал ничью с «Ференцварошем» (0:0).
Таблица коэффициентов УЕФА
1. Испания — 92,114
2. Англия — 81,176
3. Германия — 63,784
4. Италия — 61,796
5. Франция — 53,248
6. Португалия — 45,849
7. Россия — 44,383
8. Бельгия — 36,3
Объяснения поражения в матче с «Лейпцигом» от Дзюбы и Семака убогие. Это ЛЧ, для своих людей играли, дома нужно грызть всех! «Спартак» дома «Ливерпулю» не проиграл, а ЦСКА – «Реалу». Даже если считать немцев командой уровня названных грандов, что мешало драться, а не сдаваться?
Футболисты «газпроекта» были напуганной форелью, что забилась под лед, а трусость в футболе наказуема.
«газпроект» в Европе любит крайности – то недооценивает соперника, то переоценивает. И то, и это – неуверенность в себе. 7:0 не влетают, но 4:0 бывало, и с минчанами, а не с англичанами. Никто не спорит, что остальные российские клубы тоже часто разочаровывают в международных турнирах, но чемпион ведь с отрывом первый по возможностям.
В Лиге Европы зенит всегда проваливался
Помните первого соперника в турнире после переименования? Португальский «Насьонал» выбил «Зенит». Потом вылетели от «Твенте» – влетели 0:3, а затем едва не отыгрались – 2:0. «Зенит» в свое время прошел «Ливерпуль» благодаря голу на выезде, но дальше-то уступили «Базелю» по знакомому сценарию – гостевое поражение, которое дома отыграть не сумели.
«Севилью» в ЛЕ не прошли, с «Андерлехтом» провалились и не отыгрались, «Лейпцигу» не так давно уступили в плей-офф. И как быть с «Вильярреалом»? Как можно вылететь в плей-офф, где сетка турнира пускала в полуфинал, от команды, что со «Спартаком» 3:3 в гостях сыграла? «Вильярреал» не был в начале года соперником, которому стоило проигрывать дважды. Один раз вылетели от сильного соперника в ЛЕ, в остальных случаях – от середняков.
Объяснения поражения в матче с «Лейпцигом» от Дзюбы и Семака убогие. Это ЛЧ, для своих людей играли, дома нужно грызть всех! «Спартак» дома «Ливерпулю» не проиграл, а ЦСКА – «Реалу». Даже если считать немцев командой уровня названных грандов, что мешало драться, а не сдаваться?
Футболисты «газпроекта» были напуганной форелью, что забилась под лед, а трусость в футболе наказуема.
«газпроект» в Европе любит крайности – то недооценивает соперника, то переоценивает. И то, и это – неуверенность в себе. 7:0 не влетают, но 4:0 бывало, и с минчанами, а не с англичанами. Никто не спорит, что остальные российские клубы тоже часто разочаровывают в международных турнирах, но чемпион ведь с отрывом первый по возможностям.
В Лиге Европы зенит всегда проваливался
Помните первого соперника в турнире после переименования? Португальский «Насьонал» выбил «Зенит». Потом вылетели от «Твенте» – влетели 0:3, а затем едва не отыгрались – 2:0. «Зенит» в свое время прошел «Ливерпуль» благодаря голу на выезде, но дальше-то уступили «Базелю» по знакомому сценарию – гостевое поражение, которое дома отыграть не сумели.
«Севилью» в ЛЕ не прошли, с «Андерлехтом» провалились и не отыгрались, «Лейпцигу» не так давно уступили в плей-офф. И как быть с «Вильярреалом»? Как можно вылететь в плей-офф, где сетка турнира пускала в полуфинал, от команды, что со «Спартаком» 3:3 в гостях сыграла? «Вильярреал» не был в начале года соперником, которому стоило проигрывать дважды. Один раз вылетели от сильного соперника в ЛЕ, в остальных случаях – от середняков.
Локо чуть проще, их может и ничья устроить (но там с валидолом в последнем туре).
У Зенита шансы на любой исход, надеюсь, будет лучший.
Про коней даже вспоминать стыдно, позорище...
Локо чуть проще, их может и ничья устроить (но там с валидолом в последнем туре).
У Зенита шансы на любой исход, надеюсь, будет лучший.
Про коней даже вспоминать стыдно, позорище...
Ладно, будь здоров, не кашляй, сотрудник ;)
Ладно, будь здоров, не кашляй, сотрудник ;)
Я больше наезжаю на конюшню и особенно народных. Четвёртые места в ЛЕ - ЭТО НЕЧТО...
Я больше наезжаю на конюшню и особенно народных. Четвёртые места в ЛЕ - ЭТО НЕЧТО...