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Португалия снова увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

вчера, 02:28

По окончании еврокубковой недели Португалия ещё больше увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.

В 4-м туре Лиги чемпионов «Бенфика» уступила «Лиону» (1:3), «Зенит» потерпел поражение от «Лейпцига» (0:2), а «Локомотив» проиграл «Ювентусу» (1:2).

В 4-м туре Лиги Европы «Порту» потерпел неудачу с «Рейнджерс» (0:2), «Брага» переиграла «Бешикташ» (3:1), «Спортинг» одержал верх над «Русенборгом» (2:0), а «Витория Гимараеш» сыграла вничью с «Арсеналом» (1:1).

Что касается выступления российских клубов в ЛЕ, «Краснодар» взял три очка с «Трабзонспором» (3:1), а ЦСКА расписал ничью с «Ференцварошем» (0:0).

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Испания — 92,114

2. Англия — 81,176

3. Германия — 63,784

4. Италия — 61,796

5. Франция — 53,248

6. Португалия — 45,849

7. Россия — 44,383

8. Бельгия — 36,3

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Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил tuman960
   73 / 946
вчера в 22:03
Зарабатывают ну и что толку. Вроде цска играет уже второй год этим составом, обыграв Реал дважды, не важно в каком он состоянии, ну И...??? Или зенит, чуть чуть по сильнее команда и выдох.. Спартак сейчас я вообще не привожу в пример команды после чемпионства нет. Не хотят у нас играть. Прийдут, контракты подпишут и все. Две - три игры сыграют и все. Пример, тот же Тил. Я вот о чем, а не очках кто больше. Если не можем справиться с Нефтчи, Мариборами, Вильяреалами, Лудагорцами......, то на кой... эти очки, только позориться в европе.
oFANATo
oFANATo ответил Ангел неБесГрешен
   13 / 946
вчера в 21:44
Краснодару будет трудно остаться в ЛЕ, но биться нужно. Локо чуть проще, их может и ничья устроить (но там с валидолом в последнем туре). У Зенита шансы на любой исход, надеюсь, будет лучший. Про коней даже вспоминать стыдно, позорище...
oFANATo
oFANATo ответил Ангел неБесГрешен
   13 / 946
вчера в 21:42
Не блещет, но играет с командами ТОП-6. И имеют шансы на 2 место. С кем играет конюшня и какие у них шансы? И это ЛЕ и команды с середины таблицы...
Иллюзия успешности. «Зенит» тоже позорится в Европе

Объяснения поражения в матче с «Лейпцигом» от Дзюбы и Семака убогие. Это ЛЧ, для своих людей играли, дома нужно грызть всех! «Спартак» дома «Ливерпулю» не проиграл, а ЦСКА – «Реалу». Даже если считать немцев командой уровня названных грандов, что мешало драться, а не сдаваться?

Футболисты «газпроекта» были напуганной форелью, что забилась под лед, а трусость в футболе наказуема.

«газпроект» в Европе любит крайности – то недооценивает соперника, то переоценивает. И то, и это – неуверенность в себе. 7:0 не влетают, но 4:0 бывало, и с минчанами, а не с англичанами. Никто не спорит, что остальные российские клубы тоже часто разочаровывают в международных турнирах, но чемпион ведь с отрывом первый по возможностям.

В Лиге Европы зенит всегда проваливался

Помните первого соперника в турнире после переименования? Португальский «Насьонал» выбил «Зенит». Потом вылетели от «Твенте» – влетели 0:3, а затем едва не отыгрались – 2:0. «Зенит» в свое время прошел «Ливерпуль» благодаря голу на выезде, но дальше-то уступили «Базелю» по знакомому сценарию – гостевое поражение, которое дома отыграть не сумели.

«Севилью» в ЛЕ не прошли, с «Андерлехтом» провалились и не отыгрались, «Лейпцигу» не так давно уступили в плей-офф. И как быть с «Вильярреалом»? Как можно вылететь в плей-офф, где сетка турнира пускала в полуфинал, от команды, что со «Спартаком» 3:3 в гостях сыграла? «Вильярреал» не был в начале года соперником, которому стоило проигрывать дважды. Один раз вылетели от сильного соперника в ЛЕ, в остальных случаях – от середняков.
dok66
dok66
   541 / 946
вчера в 21:26
Было прогнозируемо
tuman960
tuman960 ответил Владимир_Спартак
   164 / 946
вчера в 19:19
Кому эта арифметика сейчас нужна... 😁. Можно тогда не последние 5 лет взять, а 25...главное сейчас! А сейчас везде облом, позорящий облом. И если кому то повезет выползти из группы, там еще позорней и смешнее будет.
это не арифметика,а статистика!!Можно и за 100 лет взять-только очки УЕФА за былые заслуги не признаёт!!Ну если желаешь за этот год-Зенит-7,Локо-6,Краснодар-5,Спартак-2,ЦСКА-1,Арсенал-0!!!!Какая разница!!Факт -одни и те же клубы зарабатывают для России или не зарабатывают!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил bsww
   43 / 946
вчера в 18:34
Спокуха, и Зенита пока ещё есть шансы на второе место и отправить именно французов в ЛЕ, а португальцев на 4 место в группе. Плохо, что ЦСКА вылетел из игры, а у Локо проблема с немцами, которые обыграли испанцев и теперь являются фаворитами второго матча с Локо. Но шансы всё равно есть, как уже сказал выше Зениту надо занять второе место в ЛЧ и желательно португальцы в этой же группе займут 4-е место. Локо и Краснодар едут в ЛЕ и там попадают в 1/4 ЛЕ. В таком случае португальцам нужна будет победа в ЛЕ, а наши вылетают в 1/4 ЛЕ и Зенит не проходит 1/8 ЛЧ
Краснодару будет трудно остаться в ЛЕ, но биться нужно.
Локо чуть проще, их может и ничья устроить (но там с валидолом в последнем туре).
У Зенита шансы на любой исход, надеюсь, будет лучший.
Про коней даже вспоминать стыдно, позорище...
Maikl322
Maikl322
вчера в 18:08
Скоро и Бельгия обойдет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Сотрудник Газпрома
   43 / 946
вчера в 17:58
Удачного прocера Лиону и Бенфике.
А ты сам то за кого топишь? Или ПРОТИВ удобнее?
Ладно, будь здоров, не кашляй, сотрудник ;)
League1
League1
   285 / 946
вчера в 17:44
Естественно, что всё больше и больше отрыв. Если в целом в стране всё плохо, то и футбол в частности приходит в упадок.
Сотрудник Газпрома
Сотрудник Газпрома ответил Ангел неБесГрешен
   240 / 946
вчера в 16:24
А еще лучше, если он определится в чемпионате Москвы и окрестностей...
Удачного прocера Лиону и Бенфике.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Сотрудник Газпрома
   43 / 946
вчера в 16:22
А еще лучше, если он определится в чемпионате Москвы и окрестностей...
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Про-сто болель-щик
   218 / 946
вчера в 15:57
    STVA 1
    STVA 1
       90 / 946
    вчера в 15:12
    ожидаемо
    Kresi frok
    Kresi frok ответил GYTSYL
       444 / 946
    вчера в 15:10
    Гент то навряд ли!)
    Kresi frok
    Kresi frok
       444 / 946
    вчера в 15:08
    госпром мог бы подсуетиться и решить исход матча другими знакомыми гнилыми способами!!!
    bsww
    bsww ответил SHEARER ALAN
       399 / 946
    вчера в 14:28
    Нам её не догнать!
    Спокуха, и Зенита пока ещё есть шансы на второе место и отправить именно французов в ЛЕ, а португальцев на 4 место в группе. Плохо, что ЦСКА вылетел из игры, а у Локо проблема с немцами, которые обыграли испанцев и теперь являются фаворитами второго матча с Локо. Но шансы всё равно есть, как уже сказал выше Зениту надо занять второе место в ЛЧ и желательно португальцы в этой же группе займут 4-е место. Локо и Краснодар едут в ЛЕ и там попадают в 1/4 ЛЕ. В таком случае португальцам нужна будет победа в ЛЕ, а наши вылетают в 1/4 ЛЕ и Зенит не проходит 1/8 ЛЧ
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
       341 / 946
    вчера в 14:23
    Ожидаемо .Не удивлён.
    SHEARER ALAN
    SHEARER ALAN
       439 / 946
    вчера в 14:14
    Нам её не догнать!
    Виссарионович
    Виссарионович
       89 / 946
    вчера в 14:10
    Ну все таки Ливер два финала подряд играл.
    Сотрудник Газпрома
    Сотрудник Газпрома ответил Ангел неБесГрешен
       240 / 946
    вчера в 14:10
    К Локо в этой группе нет претензий, изначально было ясно, что будет борьба за третье место. Я больше наезжаю на конюшню и особенно народных. Четвёртые места в ЛЕ - ЭТО НЕЧТО...
    Тебе какая разница? Леша Миллер, Дюков, Вилков и Егоров, сделают, чтобы проект не слезал с первого места, играйте в ЛЧ. А настоящий чемпион будет определятся в борьбе за 2 место.
    Про-сто болель-щик
    Про-сто болель-щик ответил Саня Локомотив
       811 / 946
    вчера в 13:59
    Мне даже страшно представить,что бы было,играй Зенит в Нашей группе...😮
    Я лично отношусь к ЛЧ посещение матчей домашних Зенита - исключительно посмотреть "вживую" на нормальных игроков. Поэтому искренне желаю Зениту занять в этом году 2-е место в РПЛ))) Может хоть повезет и приедут нормальные комманды, а не ДНО какое то, как в этом году. Иллюзий абсолютно не питаю по поводу любой из наших комманд, задача МАКСИМУМ в ЛЧ - это 3-е место в группе.
    Бабушка Маня
    Бабушка Маня
       584 / 946
    вчера в 13:53
    Их не догонишь
    kotmyshka
    kotmyshka
       353 / 946
    вчера в 13:47
    печалька
    grafff
    grafff
       761 / 946
    вчера в 13:38
    скоро одна команда в лиге чемпионов останется
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответил амурец
       43 / 946
    вчера в 13:35
    я за Локомотив болею
    К Локо в этой группе нет претензий, изначально было ясно, что будет борьба за третье место.
    Я больше наезжаю на конюшню и особенно народных. Четвёртые места в ЛЕ - ЭТО НЕЧТО...
    амурец
    амурец ответил Ангел неБесГрешен
       210 / 946
    вчера в 13:03
    Не блещет, но играет с командами ТОП-6. И имеют шансы на 2 место. С кем играет конюшня и какие у них шансы? И это ЛЕ и команды с середины таблицы...
    я за Локомотив болею
    амурец
    амурец ответил Саня Локомотив
       210 / 946
    вчера в 13:02
    Мне даже страшно представить,что бы было,играй Зенит в Нашей группе...😮
    был бы порно сериал
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР ответил RussianMango
       143 / 946
    вчера в 12:39
    Наш чемп не готов представлять 6 клубов в Европе...а как показала практика, даже 5 не тянем. Так что всё справедливо получается. Деградация продолжается.
    согласен, дегенераты
    CАRLOS
    CАRLOS ответил Виссарионович
       385 / 946
    вчера в 12:33
    ЦСК красавцы, всем 77м европы сливают, а все равно вспоминают 7-0 от победителя ЛЧ)))
    Ну конечно, только когда был позор 0-7 спартачей победителем ЛЧ стал Реал, ну а так да,
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР
       143 / 946
    вчера в 12:27
    ЛВС- в России футбола нет, золотые слова
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