сегодня, 01:09

По итогам матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА .

В этом туре ЦСКА потерпел поражение от «Ференцвароша» (0:1), а «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» (2:0).

В то время как «Порту» сыграл вничью с «Рейнджерс» (1:1), «Брага» одержала победу над «Бешикташем» (2:1), «Спортинг» переиграл «Русенборг» (1:0), а «Витория» уступила лондонскому «Арсеналу» (2:3).

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Испания — 90,855

2. Англия — 79,605

3. Германия — 62,355

4. Италия — 61,225

5. Франция — 52,415

6. Португалия — 44,849

7. Россия — 43,883

8. Бельгия — 35,500