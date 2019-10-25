По итогам матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.
В этом туре ЦСКА потерпел поражение от «Ференцвароша» (0:1), а «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» (2:0).
В то время как «Порту» сыграл вничью с «Рейнджерс» (1:1), «Брага» одержала победу над «Бешикташем» (2:1), «Спортинг» переиграл «Русенборг» (1:0), а «Витория» уступила лондонскому «Арсеналу» (2:3).
Таблица коэффициентов УЕФА
1. Испания — 90,855
2. Англия — 79,605
3. Германия — 62,355
4. Италия — 61,225
5. Франция — 52,415
6. Португалия — 44,849
7. Россия — 43,883
8. Бельгия — 35,500
душат одну Бенфику в ЛЧ, да и Краснодар последнего слова не сказал )
Далеко не оторвутся, все будет норм, конягам ловить нечего, но пару побед
одержать надо ) Хотя бы за то, чтобы в таблицу кэффов хоть какую пользу принести )
душат одну Бенфику в ЛЧ, да и Краснодар последнего слова не сказал )
Далеко не оторвутся, все будет норм, конягам ловить нечего, но пару побед
одержать надо ) Хотя бы за то, чтобы в таблицу кэффов хоть какую пользу принести )