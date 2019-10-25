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Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

сегодня, 01:09

По итогам матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.

В этом туре ЦСКА потерпел поражение от «Ференцвароша» (0:1), а «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» (2:0).

В то время как «Порту» сыграл вничью с «Рейнджерс» (1:1), «Брага» одержала победу над «Бешикташем» (2:1), «Спортинг» переиграл «Русенборг» (1:0), а «Витория» уступила лондонскому «Арсеналу» (2:3).

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Испания — 90,855

2. Англия — 79,605

3. Германия — 62,355

4. Италия — 61,225

5. Франция — 52,415

6. Португалия — 44,849

7. Россия — 43,883

8. Бельгия — 35,500

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Все комментарии
Виссарионович
Виссарионович
   60 / 890
сегодня в 07:24
Спасибо коням засратым....
ДСА
ДСА
   457 / 890
сегодня в 07:14
Дальше будет только больше.
drug01
drug01
   106 / 890
сегодня в 07:01
Плохо так не ждали!
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус ответил NAZAR 007
   489 / 890
сегодня в 03:35
Проснись и пой, лигу европы вы провалили вдребезги, так что Португалию уже не догнать
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   177 / 890
сегодня в 02:58
Можно прекращать следить за коэффициентом. Ближайшие годы шестое место нам не светит и точка.
mangoх12
mangoх12
   9 / 890
сегодня в 01:29
Спартачи подарили прямому коекуренту 6 очков о чем вообще речь
Strikers188
Strikers188
   526 / 890
сегодня в 01:22
В России нет 3 клубов для ЛЧ, 1 максимум и то с натяжкой. Но и португалов их нет, поэтому 6 строчка всё равно так или иначе скоро вернётся России, чтобы потом также от неё и уйти
NAZAR 007
NAZAR 007
   2 / 890
сегодня в 01:14
Почти балл....Ничего....Пусть порты феерят в ЛЕ, а Зенит с Локо
душат одну Бенфику в ЛЧ, да и Краснодар последнего слова не сказал )
Далеко не оторвутся, все будет норм, конягам ловить нечего, но пару побед
одержать надо ) Хотя бы за то, чтобы в таблицу кэффов хоть какую пользу принести )
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