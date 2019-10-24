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Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

сегодня, 01:17

После матчей 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА, сместив россиян на седьмую строчку рейтинга.

В этом туре «Локомотив» уступил «Ювентусу» (1:2), а «Зенит» проиграл «Лейпцигу» (1:2), тогда как «Бенфика» одержала победу над «Лионом» (2:1).

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Испания — 90,283

2. Англия — 78,748

3. Германия — 61,784

4. Италия — 61,082

5. Франция — 52,248

6. Португалия — 43,849

7. Россия — 43,549

8. Бельгия — 35,300

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответил fczp14
   261 / 859
сегодня в 05:58
Спартак и прочий шлак уверенно тянули страну вниз пока другие пытались этот яКорь вытянуть. Ну и в этом году серия неудач добавило проблем. Вообще все заслуженно, и наверное даже лучше , что теперь всякие середняки типо Уфы и Спартака, Арсенала не будут устраивать унылый цирк.
Хахахах кто там пытался вытянуть якорь? Все клубы абсолютный позор!
kastites
kastites
   119 / 859
сегодня в 05:57
Этого и следовало ожидать
Не загорами и 10 МЕСТО С ТАКОЙ ПОЛИТИКОЙ РФС
Kresi frok
Kresi frok
   307 / 859
сегодня в 05:54
Какая жалость, очередной клуб чемпионата двара будет меньше пазориться на международной арене!
ЮЗИК
ЮЗИК
   225 / 859
сегодня в 05:38
Следовало ожидать
pele1981
pele1981
   753 / 859
сегодня в 05:36
УРА!!! НАКОНЕЦ-ТО!!! Теперь ждем когда Люксембург будет выше!
turist82
turist82
сегодня в 05:24
Да и хрен с ним! Все объективно. Запретить надо бы в нашем чемпионате играть медленно и в 3 центральных защитника.. глядишь и начали бы быстрее играть
mugik1973
mugik1973 ответил DawnOfDestiny
   481 / 859
сегодня в 05:22
Лучше бы зенит вооюще не играл
fczp14
fczp14
сегодня в 04:59
    Vadik
    Vadik
       393 / 859
    сегодня в 04:47
    Кто что потопал, тот то и полопал!
    КЭТиК
    КЭТиК
       142 / 859
    сегодня в 04:47
    Теперь отрыв будет только расти.
    Mr_Tim
    Mr_Tim
       551 / 859
    сегодня в 04:24
    оч быстро обошли)
    ОПС
    ОПС
       292 / 859
    сегодня в 04:23
    Дождались, блин.
    Зафод Библброкс
    Зафод Библброкс
       757 / 859
    сегодня в 03:26
    да и нефига....
    вполне ожидаемо...
    Зенит и Бердыевский Ростов это взяли - а всякие локо, спрартак цска и краснодары это профукали
    амурец
    амурец
       107 / 859
    сегодня в 02:49
    к сожалению было ожидаемо
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответил Спагетти
       388 / 859
    сегодня в 02:15
    Спасибо зениту за это
    Некрасивая неделя получилась... Тыдеску взяли за стамеску? Высекать и долбить? Ну каждому - свое)
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответил mugik1973
       388 / 859
    сегодня в 02:08
    Все это из за бомжей
    ой ли? думай за свою Москву.
    Caniggia
    Caniggia
       557 / 859
    сегодня в 02:07
    Своими позорными выступлениями сами бездарно растеряли своё преимущество!
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
       388 / 859
    сегодня в 02:06
    лучше бы Спартак вообще не играл...
    За адекватность
    За адекватность ответил Klaksvikar Itrottarselag
       29 / 859
    сегодня в 02:05
    К концу евросезона в таблице коэффициентов между Россией и Португалией будет пролегать пропасть шириной с Великий Африканский Разлом.
    Не смертельно. Португалия тоже 6 команд не имеет для стабильного выступления в ЕК.
    cska plus
    cska plus
       4 / 859
    сегодня в 02:04
    Мы к этому стремительно шли.
    За адекватность
    За адекватность ответил NAZAR 007
       29 / 859
    сегодня в 02:02
    Отыграем до конца сезона ! Верю, что Зенит и Локо в совокупности вернут шестое место нашим, надо верить , а иначе никак. Удачи нашим !
    Приветствую. Верить это прекрасно. С учетом раскладов ( 4-команды портов в ГЭ ЛЕ), ничего мы не отыграем, с учетом "звездного" выступления наших.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       176 / 859
    сегодня в 01:51
    К концу евросезона в таблице коэффициентов между Россией и Португалией будет пролегать пропасть шириной с Великий Африканский Разлом.
    Спагетти
    Спагетти
       460 / 859
    сегодня в 01:48
    Спасибо зениту за это
    NAZAR 007
    NAZAR 007
       3 / 859
    сегодня в 01:41
    Отыграем до конца сезона ! Верю, что Зенит и Локо в совокупности
    вернут шестое место нашим, надо верить , а иначе никак. Удачи нашим !
    mugik1973
    mugik1973
       481 / 859
    сегодня в 01:40
    Все это из за бомжей
    За адекватность
    За адекватность
       29 / 859
    сегодня в 01:39
    То, что было понятно перед началом групповых этапов ЛЧ и ЛЕ ( в ЛЕ не ожидал лично подобного) - о чудо, стало явью. Не в качестве Ванги, а чисто математически считая, на Бельгия с Нидерландами пора пришла поглядывать.
    Mangur
    Mangur
       483 / 859
    сегодня в 01:19
    Ьез комментариев
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