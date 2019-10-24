сегодня, 01:17

После матчей 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА , сместив россиян на седьмую строчку рейтинга.

В этом туре «Локомотив» уступил «Ювентусу» (1:2), а «Зенит» проиграл «Лейпцигу» (1:2), тогда как «Бенфика» одержала победу над «Лионом» (2:1).

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Испания — 90,283

2. Англия — 78,748

3. Германия — 61,784

4. Италия — 61,082

5. Франция — 52,248

6. Португалия — 43,849

7. Россия — 43,549

8. Бельгия — 35,300