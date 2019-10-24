После матчей 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА, сместив россиян на седьмую строчку рейтинга.
В этом туре «Локомотив» уступил «Ювентусу» (1:2), а «Зенит» проиграл «Лейпцигу» (1:2), тогда как «Бенфика» одержала победу над «Лионом» (2:1).
Таблица коэффициентов УЕФА
1. Испания — 90,283
2. Англия — 78,748
3. Германия — 61,784
4. Италия — 61,082
5. Франция — 52,248
6. Португалия — 43,849
7. Россия — 43,549
8. Бельгия — 35,300
Не загорами и 10 МЕСТО С ТАКОЙ ПОЛИТИКОЙ РФС
Не загорами и 10 МЕСТО С ТАКОЙ ПОЛИТИКОЙ РФС
вполне ожидаемо...
Зенит и Бердыевский Ростов это взяли - а всякие локо, спрартак цска и краснодары это профукали
вполне ожидаемо...
Зенит и Бердыевский Ростов это взяли - а всякие локо, спрартак цска и краснодары это профукали
вернут шестое место нашим, надо верить , а иначе никак. Удачи нашим !
вернут шестое место нашим, надо верить , а иначе никак. Удачи нашим !