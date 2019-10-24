Португалия опередила Россию. И за ней не угнаться

сегодня, 15:31

Свершилось неизбежное: Россия потеряла 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА . «Соккер.ру» уверен, что контратаки не будет, вернуть три путевки в ЛЧ сходу не получится.

После того, как «Зенит» и «Локомотив» синхронно со счетом 1:2 проиграли в Лиге чемпионов «РБ Лейпциг» и «Ювентусу» соответственно, а «Бенфика» с аналогичным счетом взяла верх над «Лионом», в таблице коэффициентов УЕФА произошли печальные для нас изменения. Теперь у Португалии 43.849 балла, и это шестое место, а Россия откатилась на седьмую строчку с результатом 43.549. Конечно, отрыв пока минимальный, португальцы всего лишь в одной победе от нас, однако все указатели едины во мнении: разрыв будет увеличиваться. И вот почему:

1. У Португалии в основной сетке еврокубков принимают участие все пять заявленных команд, никто не отсеялся в квалификации: «Бенфика» в Лиге чемпионов и четыре клуба в Лиге Европы. В некотором смысле широкое представительство во втором по значимости турнире даже выгодно, ведь там проще набирать очки.

2. Россия представлена на групповых стадиях четырьмя клубами при условии, что путевок у нас было шесть («Арсенал» и «Спартак» полегли в квалификации Лиги Европы), то есть каждая победа или ничья «Зенита», «Локомотива», ЦСКА или «Краснодара» принесет в общую копилку меньше очков, чем аналогичные результаты «Бенфики» и Ко.

3. Российские клубы, мягко говоря, не зажигают на евроарене в нынешнем сезоне. «Зенит» и «Локомотив» в целом достойно смотрятся в Лиге чемпионов, но это с учетом силы соперников, а очки им даются с большим трудом. Попадание в весеннюю стадию почти исключено для «Локомотива» и весьма сомнительно для «Зенита». Хорошо, если займут третьи строчки и пробьются в Лигу Европы, где ужасно на групповой стадии стартовали ЦСКА и «Краснодар», потерпевшие по два поражения кряду в стартовых турах.

4. Португалия обошла нас на игровой недели уже после матчей Лиги чемпионов, где у нас два клуба, а у португальцев одна «Бенфика». Но основные мощности соперников сосредоточены в Лиге Европы, где сегодня сыграют «Порту», «Спортинг», «Брага» и «Витория Гимараеш». Кстати, у всех, кроме «Витории», хорошие перспективы на продолжение борьбе в весенней стадии еврокубков.

5. Итого, португальцы в нынешней кампании набрали уже 4.700, а мы — 2.666. Это катастрофа, даже у Армении с Люксембургом (35-е и 36-е места в таблице коэффициентов УЕФА ) по 2.750. Теперь вы понимаете масштабы бедствия.

Шестое место потеряно. Задача — минимизировать потери

Коэффициент УЕФА — продукт совместного творчества российских клубов в еврокубках. Тут невозможно что-то планировать или анализировать с позиции глобальных задач, остается только оценивать со стороны и пытаться прогнозировать. Что ж, если объективно, то ничего хорошего не ждет нас и в следующем сезоне. На 99.9% у Португалии будет три команды в Лиге чемпионов с кампании 2021/22, поздно беспокоиться об утрате шестой строчки, тут бы не отстать безнадежно и не упасть еще ниже. Предпосылки для этого имеются:

Во-первых, следующий сезон станет во многом определяющим. У нас все еще будет три путевки в Лигу чемпионов и три путевки в Лигу Европы (квоты в еврокубки определяются перед стартом национальных чемпионатов). Соответственно, набранные очки по-прежнему будут делиться на шесть, в то время как у Португалии в знаменателе останется пятерка. Если РПЛ снова делегирует в еврокубки хотя бы парочку «пассажиров», то получим два провальных сезона подряд. Как известно, коэффициент УЕФА складывается из результатов в пяти последних кампаниях, двумя провальными сезонами Россия может утянуть себя на дно — даже ниже седьмого места, хотя об этом вроде бы рано беспокоиться.

Во-вторых, в ближайшие три сезона Португалия (и другие конкуренты) будут получать преимущество за счет исключения из расчетов наших удачных кампаний и, соответственно, не самых успешных сезонов соперников. В сезоне 2015/16 мы набрали на 1 балл больше Португалии, в 2016/17 преимущество даже чуть больше, а в 2017/18 превзошли португальцев на три балла. Соответственно, когда «срок действия» этих сезонов истечет, от нашей общей суммы отнимется большее число. Считайте, по итогам нынешней кампании Португалия к добытому преимуществу (а оно наверняка будет) приплюсует 1 балл.

А что мы теряем?

Если Португалия по итогам еврокубковой кампании сохранит шестую строчку, что, как мы выяснили, более чем вероятно, то уже в следующем чемпионате России только первая команда получит прямой пропуск в групповой этап Лиги чемпионов, а вице-чемпион будет вынужден вести бои в квалификации. Сейчас у нас гарантированно две команды в основной сетке Лиги чемпионов, да, трех еще не было ни разу, так что тут важен скорее факт утраты двух прямых билетов и места в первой корзине для чемпиона при жеребьевке Лиги чемпионов.

А мы сможем вернуть себе шестую строчку?