Чёрная Италия

сегодня, 10:00

«Соккер.ру» рассказывает об итальянских футболистах с тёмным цветом кожи.

Проблемы расизма на итальянских стадионах и обструкции, устраиваемые Марио Балотелли, стали поводом вспомнить об чернокожих игроках, имевших паспорт Италии. А таких, как оказывается, немало. И многие из них сталкивались с теми же сложностями, что и Марио.

Италия стала одной из последних стран Западной Европы, открывшей двери сборной для темнокожих футболистов. Парни с африканскими, южноамериканскими, вест-индскими и даже полинезийскими корнями вовсю играли за сборные Германии и Англии, Голландии и Бельгии, Португалии и Франции. Во французской команде они составляли практически половину состава. Даже в сборной Испании выходил натурализованный бразилец Донато и уроженец Экваториальной Гвинеи Висенте Энгонга. Итальянцы же в своё время ставили под знамёна аргентинцев, уругвайцев, бразильцев. Но все они принадлежали к европеоидной расе.

У Италии было мало колоний в Африке – Сомали и Ливия. Сомалийцы не особо стремились в метрополию ни до, ни после обретения независимости. Миграция в Европу тоже не дошла до современных масштабов. Поэтому итальянцы с тёмным цветом кожи были редкостью. Может, кто-то из них и играл в футбол, но до уровня национальной сборной никто не дотягивал. Да и все темнокожие футболисты Серии А были легионерами.

Но в 2001-м году и итальянская цитадель пала. В сборную был вызван полузащитник «Перуджи» Фабио Ливерани. Который не только стал первым делегатом перуджийцев в «голубой эскадре», но первым ее темнокожим «матросом». Мама Фабио была родом из Сомали. И надо сказать, не всем это понравилось. Даже тем, кто спокойно воспринимал Ливерани в футболке «Перуджи», а потом и в «Лацио». При этом футболист был уроженцем Рима и носил вполне итальянское имя. Фабио не стал «дразнить гусей» и, сыграв в сборной три встречи, сосредоточился на матчах за свой клуб.

Одновременно с Фабио Ливерани Джованни Тапаттони пригласил в сборную левого полузащитника «Кьево» Кристиана Манфредини. Который был настоящим африканцем – выходцем из Кот-д'Ивуара, усыновлённым итальянской семьёй. Но Трапп посчитал, что двух нетипичных новичков будет многовато. Дебют Манфредини откладывался, но так и не состоялся. Через несколько лет Кристиан принял предложение сборной Кот-д'Ивуара, но сыграл за «слонов» только две встречи.

А ведь их могло быть сразу трое. В 2001-м году получил итальянский паспорт одноклубник Манфредини бразилец Эриберто. Но потом выяснилось, что он не Эриберто вовсе, а Лусиано. При переезде в Италию он подделал документы и выдавал себя за другого человека. Эриберто-Лусиано избежал дисквалификации, отделавшись штрафом. Но ни о какой сборной после такого скандала можно было не мечтать.

Кто прижился в сборной, так это игрок «Пармы» Маттео Феррари, самый светленький из перечисленных выше футболистов в этой статье. Отец Маттео работал в Алжире, где познакомился с местной женщиной и женился на ней. Алжир, как известно, населён арабами (людьми смуглыми, черноволосыми, но всё же принадлежащими к европеоидной расе). Но мама Маттео была не коренной жительницей, а приезжей из Гвинеи. Вот и у Феррари проявились не арабские, а вполне африканские черты. Феррари играл в сборной при Трапаттони, побывал на чемпионате Европы-2004, но при Марчелло Липпи перестал вызываться в сборную и чемпионом мира не стал. На клубном уровне Маттео поиграл за многие клубы, среди них «Интер», «Парма», «Дженоа», «Рома». Ездил в английский «Эвертон» и турецкий «Бешикташ», а завершил карьеру в «Монреаль Импакт».

Самый известный (скандально и не только) темнокожий итальянец Марио Балотелли (урождённый Марио Барвуа) родился в Палермо в многодетной семье мигрантов из Ганы. Родители отдали болезненного мальчика органам опеки, которые и нашли ему приёмных родителей. Так Барвуа стал Балотелли. Отношения футбольной звезды с родителями приёмными и биологическими – тема для разных ток-шоу. Сам же Марио стал сильным, это стоит признать, нападающим. Но и скандалистом, каких свет поискать. Перенял из рук француза Николя Анелька звание самого вздорного футболиста Европы. Вряд ли стоит перечислять все этапы большого пути и подвиги Супер-Марио. Но достаётся ему изрядно (и за нестабильность, и за склонность к перемене мест, и за лишний вес, и за легкомысленное отношение к режиму). И не факт, что обструкции, которым регулярно подвергается Балотелли, всегда связаны с его расовой принадлежностью.

Ещё раньше Балотелли заиграл защитник «Торино» Анджело Огбонна, сын мигрантов из Нигерии. Мощный центральный защитник довольно быстро обжился в основном составе «гранатовых», дослужился до капитана туринцев и уже в качестве игрока сборной Италии и вице-чемпиона Европы перешёл в «Ювентус». Но чёрно-белую футболку этот богатырь носил недолго. Через два года Огбонна был продан в лондонский «Вест Хэм», где он играет и по сей день. Роман 31-летнего Анджело со сборной Италии тоже не закончен. У Огбонны свой взгляд на расизм.

Чем меньше мы говорим о расизме, тем его становится меньше. Я не призываю закрывать глаза на это уродливое явление. Но чем меньше мы уделяем ему вниманию, тем меньше желающих показать свою глупость.

Самое парадоксальное, но Анджело подвергался обструкции со стороны нигерийских болельщиков, которые не одобрили его выбор в пользу сборной Италии.

Чудаки. Я родился в Италии, чувствую себя итальянцем. У меня даже имя итальянское.

В большого игрока обещал вырасти сын итальянца и бразильянки Фабиано Сантакроче. Защитник рано заиграл в «Комо», потом выступал в «Брешии», оттуда подался в «Наполи». Носил капитанскую повязку в итальянской молодёжке. Но потом пошли травмы. Фабиано потерял место в основе, подался в «Парму» и постепенно закис. Сейчас играет где-то на задворках итальянского футбола.

Воспитанник «Ромы» Стефано Окака-Чука в 16 с небольшим лет дебютировал в составе римлян. Через несколько месяцев Окака забил свой первый гол в составе команды, став самым юным голеадором в истории клуба. В итальянской столице его обожали. Некоторое время. Но Стефано остановился в росте. Частые аренды тоже не могли не отразиться на его игре. В итоге из «Ромы» ему пришлось уйти. Однажды тиффози чуть не побили недавнего кумира за то, что не захотел оставить автограф. Подхватил звёздочку. Но суперзвездой Окака-Чука так и не стал. Вероятно, что из-за частых скитаний. Редко, где потомок выходцев из Нигерии задерживался больше, чем на год. Были хорошие сезоны – в «Сампдории», в «Андерлехте». В сборной Италии немножко поиграл. Сестра-близнец Стефания тоже играет за сборную, но волейбольную.

Сейчас 31-летний Стефано – игрок «Удинезе». Можно сказать играет дома, ведь он родился в провинции Умбрия. И хотя его клуб выступает неважно, но сам нападающий забил три мяча, больше остальных в составе удинцев.

Я счастлив, что вернулся домой и хочу играть, забивать, приносить пользу.

На расизм Окака-Чука не жаловался, хотя этот итальянец выглядит не меньшим африканцем, чем Супер-Марио.

Зато Моизе Кину доставалось на итальянских полях, когда он играл в «Ювентусе». Особенно после матча в Кальяри, где с трибун он услышал весь набор расистских кричалок, глупых песенок и прочего непотребства. Молодой футболист отвечал недоброжелателям голами, выиграл Скудетто и попал в сборную Италии. Но был рад, когда летом Кина продали в переболевшую расизмом Англию. В «Эвертоне» новичку устроили горячий приём. С него тут пылинки сдувают. Но вот незадача. Пропали не только расисты, но и голы. В девяти матчах АПЛ Моизе ещё не забивал. В сборную Италии его больше не зовут, а в сборную Кот д’Ивуара его уже не возьмут.

Этими футболистами не ограничивается список темнокожих итальянцев. В Серии В и низших лигах таковых наберётся ещё пару десятков. Будут играть способные ребята и в сборной страны. Но что-то подсказывает, что итальянская команда никогда не будет похожа на сборную Франции или Англии.