Тюрам: «Расизм - это насилие»

Бывший французский футболист в интервью Radio 24 прокомментировал скандал с нападающим «Брешии» , который покинул поле в Вероне после расистских песен в его адрес.

Нельзя воспринимать «уханье» как стеб. Это не совсем нормальное поведение болельщиков. Нужно всем показать, что это недопустимо.

Главный тренер «Вероны» - очень опасный человек, его нужно отстранить от тренерской деятельности, потому что он сказал, что не слышал ничего недопустимого.

Когда все игроки буду уходить с поля вместе, тогда все быстро изменится. Расизм - это насилие.