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Тюрам: «Расизм - это насилие»

06 ноября 2019, 16:26

Бывший французский футболист Лилиан Тюрам в интервью Radio 24 прокомментировал скандал с нападающим «Брешии» Марио Балотелли, который покинул поле в Вероне после расистских песен в его адрес. 

Нельзя воспринимать «уханье» как стеб. Это не совсем нормальное поведение болельщиков. Нужно всем показать, что это недопустимо. 

Главный тренер «Вероны» - очень опасный человек, его нужно отстранить от тренерской деятельности, потому что он сказал, что не слышал ничего недопустимого. 

Когда все игроки буду уходить с поля вместе, тогда все быстро изменится. Расизм - это насилие. 

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Все комментарии
Apsny
Apsny
   364 / 946
06 ноября в 23:04
Ухание-это не насилие.
Багор
Багор
   293 / 946
06 ноября в 19:43
Жертвы расизма должны играть там, где его нет.
Petergoff
Petergoff
   171 / 946
06 ноября в 17:51
Когда на Петровском заряжали- "Скоро Питер станет чёрным". То же надо было орать на всю Россию,что это расизм???
Petergoff
Petergoff
   171 / 946
06 ноября в 17:48
По ходу,больше раздувают проблему,чем она есть на самом деле.
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
06 ноября в 17:38
Негры вообще оборзели,у них каждый пук в их сторону расценивается как расизм.
За адекватность
За адекватность
   51 / 946
06 ноября в 16:50
"Когда все игроки буду уходить с поля вместе, тогда все быстро изменится." А когда за это их клуб будет лишать месячной зарплаты и плюс к этому еще штрафовать, то у игроков тоже в голове что-то изменится. Футболисты играют для болельщиков, без них они никто. С идиотами пусть разбираются те, кому это положено по закону, а футболисты обязаны играть, отрабатывая контракт, а не строить из себя обиженных кисейных барышень. ИМХО.
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 16:47
Походу негры бунт подняли.
Gelious
Gelious
   246 / 946
06 ноября в 16:43
А простые крики, чтобы побесить соперника - нет. Иначе у вас проблемы с головой.
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