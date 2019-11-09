Состав «Спартака» недооценивают. Забывают важную деталь

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«Соккер.ру» спорит с читателями, которые в опросе скептически настроены к футболистам команды Тедеско.

Каков потенциал нынешнего состава «Спартака» по мнению наших читателей, взявших участие в опросе? Невысокий. Только 12 % верят, что с такими игроками, как Джикия, Зобнин, Крал, Шюррле, Тиль и Бакаев можно бороться за чемпионство.

Еще 13 % полагают, что Тедеско мог бы воевать за место в Лигу чемпионов, стартуй он не с минусов. Получается, 25 % допускают, что у «Спартака» хороший состав – для первой тройки, на которую Цорн и намекал, как на сезонную задачу.

Но скептиков намного больше. Сразу 38 % опрошенных выбрали, что подбор игроков средний – с такими в ЛЕ пробиться будет непросто. Почти столько же – 34 %, проголосовали за самый негативный вариант: «Спартак» набрал «пассажиров», с которыми самое место в середине таблицы.

Скептиков суммарно 72 % - повальное большинство. Странно, ведь речь о потенциале, а не о том, что будет весной после провального первого круга. Потенциально у «Спартака» сильная команда всего с двумя оговорками – для схемы «3-5-2» («3-4-3») в идеале нужен правый латераль. И второй форвард к Ларссону, если Шюррле в себя не придет, а Понсе будет мазать мимо пустых ворот.

Также отметьте, что у москвичей достаточно кандидатов в сборную России – Бакаев, Кутепов, Умяров, Джикия, Зобнин и Максименко. Мирзова включал в расширенный список Черчесов, и Рассказову всего 21 год – для работы над ошибками достаточно времени. О каких тогда «пассажирах» речь? Глушаков и Комбаров ушли, новый российский костяк моложе.

Если переходить к иностранцам, как можно не считать Жиго звездой обороны РПЛ ? В чемпионате мало центральных беков сильнее, чем француз. Непонятно, как вообще в РПЛ оказался – «Краснодар» нашел, а «Спартак» перехватил сильного исполнителя. Айртон не сбавляет на ваших глазах, в олимпийской сборной Бразилии его заметили. Сильный латераль, причем в новой схеме может раскрыться быстрее – есть подстраховка при «3-5-2».

У Зобнина за плечами чемпионство. Игрок для сражения за тройку. Крал не случайно клубы в АПЛ заинтересовал. «Спартак» за счет денежного фактора перехватил парня, которого просматривали скауты топ-5, но планировали поторговаться. Про Умярова сложно сказать что-то плохое, поскольку Наиль обладает футбольным интеллектом. Совсем зеленый, 19 лет, но так машет руками, как Тимощук в «Зените» - всем подсказывает, всех двигает.

У «Спартака» есть хорошие футболисты. Вспомните игру того же Кутепова в чемпионском сезоне или на ЧМ -18. Сильный защитник со слабым здоровьем. Ларссон пока сырой, как и Понсе, но это однозначно не худшие форварды РПЛ . Легко согласиться, что сейчас Азмун и Дзюба сильнее – очевидно, или что Эдер и Смолов – парочка более опытная. Но вот обозначить шведа и аргентинца как людей без потенциала – им по 22 года, не получается.

Намек слишком толстый, чтобы оттягивать оглашение причины, почему «Спартак» нельзя считать командой с «пассажирами» - возраст. Моложе в РПЛ только ЦСКА . В заявке «красно-белых» всего два человека, которые старше и тридцати лет, и тренера Тедеско – Ещенко и Ребров. Всё, больше ветеранов нет, если не считать таковым Джано – дольше всех в «Спартаке». Но грузинскому хавбеку 27 лет. Шюррле также пока не перешагнул через отметку в три десятка.

Также пока не раскрылся в Москве голландец Тиль, но кто видел его в составе АЗ – понимает, что в работающей системе это такой себе Мюллер, только на позиции под нападающими. И это еще потенциал Мелкадзе не учитываем – Георгий сбежал от Кононова в «Тамбов», заиграл, забивает, и уже говорил, что хочет вернуться из аренды и доказать Тедеско, что нужен «Спартаку». Еще нужно просеять легионеров – будет новый лимит на количество, но это уже отчасти сделали летом. Ушли многие ветераны, в том числе – иностранцы.

А те, кто остался, просто нестабильные. Но ничего плохого об игре Максименко, Жиго, Бакаева или Айртона даже в этом сложном сезоне сказать нельзя. Ларссон выступает удачно, особенно при Тедеско. Многие в команде слишком мало месяцев, и сами по себе – слишком молодые. Зато понятна логика выбора людей определенной возрастной категории. Цорн, как человек с прошлым агента, набрал в «Спартак» ликвидных футболистов. В рамки от 19 до 23 лет вписываются 10 человек. Команда будущего сезона, которой в этом нужно выжать максимум и получить опыт.

Принимается аргумент, что в «Спартаке» не принято быть последовательными – то есть прогресс молодежи гарантировать не можем, но у них и не всегда был такой юный состав. Вот какие из Дмитрия Комбарова, Луиса Адриано, Боккетти и Глушакова перспективные футболисты? Но с этими людьми стали чемпионами России всего два года назад, а потом фактически отдали титул «Локомотиву». Если тот состав был чемпионским, то чем новая молодежь хуже?

Роли фавориты давно разобрали. «Зенит» и «Локомотив» - солидные команды. «Краснодар» - непоследовательная, но интересная банда, «Ростов» - такая же. А вот ЦСКА и «Спартак» - самые молодые. И если сравнивать, то «красно-белые» усиливаются мощнее в силу разницы в бюджетах. Жиго круче, чем Гогуа или Шарлия, Айртон – чем Кучаев. Умяров не хуже думает, чем Ахметов. Крал не слабее, чем Бистрович или Бийол. Если состав «Спартака» по ряду позиций не уступает составу ЦСКА – «армейцев» разок в сезоне обыграли, то крайний скепсис неуместен.

У команды Тедеско были плохие результаты, но состав почти полностью укомплектован. Опыта не хватает и точечного усиления, которое Доменико обязательно затребует, но многие моменты уже продумали. Правый латераль может быть не вынужденным, как Зобнин. А рядом с Ларссоном поможет напарник, с которым швед споется на том же уровне, как Дзюба с Азмуном. На этом круг тех, без кого нельзя, заканчивается. Нет оснований унижать команду, она скорее неграмотно подготовлена к сезону, чем неперспективная.

Ведь у молодого коллектива есть, например, скорость. А ее боятся защитники «Локомотива» и «Зенита» - признанных фаворитов. Конечно, у названных клубов разный подход к кадровому вопросу. В командах Семина и Семака поставили на достаточно опытных, готовых, а у «Спартака» ставка на молодых. Следовательно, на дистанции «красно-белые» получают преимущество. Дзюба через два года не будет лучше, чем сейчас, а Бакаева можем не узнать, настолько прибавит. Таких, как Зелимхан, довольно много, так что ключевым человеком становится тренер.

Если Тедеско является хорошим педагогом, то уже к весне «Спартак» будет совсем другим и намного сильнее. Могут планомерно дозревать, как манго из Египта, поскольку обо всех – даже Зобнине и Джикии, можно сказать, что умеют или могут играть лучше, чем в первом круге при Кононове. А это буквальное описание состава с потенциалом. Не обязательно все, что ожидают, случиться, но оскорбления «Спартака» строятся на результатах.

Ни по желанию вопросов не было – команда дралась даже без тренерского плана Кононова. Ни по пониманию тактики – у Тедеско сложные идеи, но многие футболисты за ними поспевают. Ни по желанию учиться – Умяров, Крал, Максименко, Тиль, Гапонов, Ларссон и Айртон могут через 2-3 года быть мастерами совсем другого уровня. Дорогу молодым – девиз команды. Был ли другой путь? В клуб «Спартак» никто опытный не пойдет – агенты отговорят. Крыховяка и Мариу не убедить зайти туда, где за год четыре тренера. Барриос, Азмун и Ракицкий выберут между «Зенитом» и «Спартаком» первых – и зарплата выше, и шансы на титулы.

Так что нужно успокоиться. Понимать логику действий – «Крылья Советов» прижали «Спартак» во втором тайме, поскольку команда отчасти Тедеско выжидала и искала пространство, ей так удобнее - неплохо действует на скорости. Взламывать стены еще поучаться – с «Арсеналом» и «Рубином» промахнулись, но держать удар и отвечать уже умеют. Впереди пауза на матчи сборных, а дальше по курсу «Урал» и «Зенит». У «Спартака» будет возможность доказать, что скептики ошибаются.