Не гениально, но обнадеживающе

вчера, 23:34

«Краснодар» вернулся в борьб­­­­у за выход в плей-офф Лиги Европы. «Соккер.ру» - о второй победе «быков» в группе после провального старта.

Начало пути в групповом этапе Лиги Европы для российских команд выдалось не просто тяжелым, а удручающим. Причем тон задал именно «Краснодар», проиграв «Базелю» сходу со счетом 0:5. Дальше «поддержал» ЦСКА и понеслась. Во втором туре легче не стало, потому что «Краснодар» уже дома уступил вроде как «проходному» и кризисному на тот момент «Хетафе» (1:2). Схожий результат от ЦСКА дал понять, что на российские команды в нынешнем сезоне в Лиге Европы смотреть нечего – народ махнул рукой, и все расслабились. Вот тут-то «Краснодар» взялся за дело – когда дальше отступать было некуда. «Быки» на выезде в третьем туре взяли верх над «Трабзонспором» (2:0), а теперь закрепили успех в ответной спаренной игре с турецкой командой.

Матч сам по себе не получился выдающимся или фееричным. По содержанию «Краснодар» даже в этом неоднозначном сезоне выдавал и гораздо более качественные игры. Разве что обращают на себя внимание породистые шикарные голы «Краснодара» в первом тайме – в этих комбинациях узнавался тот самый коллектив, который сохраняет еще стереотип о том, что «быки» играют в острый комбинационный футбол, нацеленный на атаку, контроль мяча и быстрые розыгрыши, захватывающие дыхание. Отдельно стоит отметить расцветшего , которого вроде как списали со счетов.

«Краснодар» «подобрал» и терпеливо выходил, дожидаясь, когда португалец наберет нужные кондиции, а с этим у него были проблемы. Теперь Фернандеш расплачивается с клубом за терпение – очень вовремя. Но за пределом этих голевых комбинаций и еще ряда отрезков было заметно, что «Трабзонспор» представляет собой просто команду, гораздо более низкого качества исполнителей и мастерства. «Краснодар» в какой-то мере использовал свой класс, уверенность, обретенную в результате беспроигрышной серии, а также боевитость, которую «Краснодар» в принципе способен показывать, когда правильным образом настроится.

Это позволяло опережать соперников в пограничных и спорных ситуациях, вырывать мяч, не пускать к воротам. Хотя у гостей возникали порой подходы, особенно во втором тайме, когда «быки» начали рановато матч доигрывать, что называется, снизив уровень концентрации. С этим еще предстоит поработать, но уже сама способность «Краснодара» действовать на классе в еврокубках может восприниматься позитивно. Главный же итог – это шесть очков в копилке и дележка с «Хетафе» второго места в группе. Относительно недавно казалось, что про шансы «Краснодара» на выход в евровесну можно забыть напрочь.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 9 (6) – 9 (5)

Довольно скудные показатели по общему числу ударов по воротам. Нередки матчи, когда и одна команда столько пробивает, сколько на двоих «Краснодар» с «Трабзонспором». Но это вызвано высокой плотностью игры соперников на своей трети поля, особой цепкостью и бережливостью в проходах – почем зря старались не бить. Поэтому показатель точных попаданий относительно высок. Часто можно видеть, как команды бьют по 20 раз, но в створ летит штук пять-шесть. Тут те же пять и шесть, но в девяти попытках от каждой команды. Так что без напряженных эпизодов помимо голевых не обошлось. Плюс демонстрирует реализацию – «Краснодар» трижды попал в створ в первом тайме, забил два мяча. Всегда бы так реализовывать и можно много не бить.

Владение мячом (точность передач): 51,6% (77%) – 48,4% (80%)

Примерно поровну соперники владели мячом, «Краснодар» при этом ощутимо вел игру и контролировал ее, поскольку распоряжался мячом в центре поля и освоил именно среднюю линию успешнее. Некоторый спад в контроле наступал по объективным причинам – «Трабзонспор» вынужден был идти вперед и бороться за мяч, уступая в счете, а «Краснодар» имел возможность отвечать контратаками. С самих таких выпадов забивать не получалось, но заработанный стандарт принес третий гол, который случился как нельзя кстати, поскольку тут же и гости забили. Если бы они отличились при счете 2:0, то неизбежен был бы навал, а там – кто знает – «Краснодар» мог бы и дрогнуть, либо какая-то случайность могла подвести. Так что значение третьего гола не стоит преуменьшать.

В параллельной встрече «Базель» обыграл «Хетафе» со счетом 2:1, закрепив успех прошлого тура, когда в гостях швейцарцы выиграли со счетом 1:0. Таким образом, «Базель» уходит в отрыв и набирает 10 очков, у «Краснодара» и «Хетафе» - по шесть. Всего одно очко имеет «Трабзонспор». Так что судьба путевки в плей-офф находится всецело в руках «быков». У них впереди домашняя игра с «Базелем», которому захочется отомстить за 0:5. А потом – выезд к «Хетафе», который вполне может стать судьбоносным. Испанские середняки не выглядят устрашающими, а главное – не выглядят стабильными, чтобы «Краснодар» мог не рассчитывать на успех в выездной встрече. Все же слишком часто штормит такие команды, как «Хетафе». Да и игра в Краснодаре, хоть и стала победной для испанцев, но вызывала максимальное отторжение по своему качеству и содержанию. «Краснодар» способен на большее, куда большее.