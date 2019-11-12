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Родриго: «Я ещё слишком молод, чтобы меня считали заменой Роналду»

вчера, 23:32

18-летний нападающий мадридского «Реала» Родриго заявил, что пока он слишком молод, чтобы считать его заменой ушедшему в «Ювентус» Криштиану Роналду.

В своих мечтах я хотел играть за „Реал“ вместе с Роналду. Мне жаль, что он ушёл из команды, но мне было бы сложно играть рядом с ним. Я ещё слишком молод, чтобы меня считали заменой Роналду, который является одним из величайших игроков в истории клуба, если не самым великим. Не хочу, чтобы на меня давили сравнениями с Криштиану.

Недавно Родриго стал самым юным автором хет-трика в Лиге чемпионов после Рауля.

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Ruslan3132
Ruslan3132
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вчера в 23:36
До Рона конечно еще далеко Родриго ) но работать нужно, чтобы достичь этих вершин
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