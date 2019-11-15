Дзюба: «Не надо ждать, что Азар не будет выкладываться»

Капитан сборной России поделился мнением о качестве игры лидера сборной Бельгии в преддверии матча квалификации к Евро-2020 с «красными дьяволами».

Про Роналду тоже говорят, что он никакой. А он приезжает в сборную и забивает три мяча. И все опять кричат, что он великий. Азар сейчас хорошо выступает за «Реал», обостряет, но не забивает, да. В сборной у него другие функции, тут он звезда и главная сила. В национальной команде он чувствует себя гораздо лучше, Это лидер команды, капитан. У них такая россыпь футболистов. Азар также опасен. Не надо ждать, что он не будет выкладываться. У них цель выиграть все матчи. Поэтому Эден будет хорош, как и всегда.

У нас хороший коллектив, есть доверие тренера. У нас добротная сборная, потрясающая атмосфера. У нас есть цели, которые мы стремимся добиваться. Играть за сборную — огромная честь. Я с удовольствием сюда приезжаю, скучаю по коллективу. За счет атмосферы удается столько забивать. Я форвард, играю на острие, и должен это делать больше, чем другие партнеры. Надеюсь забивать разным сборным. Но есть еще цели, которых хочется достичь.