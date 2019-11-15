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Дзюба: «Не надо ждать, что Азар не будет выкладываться»

сегодня, 14:03
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгияЗавтра в 20:00 Не начался

Капитан сборной России Артем Дзюба поделился мнением о качестве игры лидера сборной Бельгии Эдена Азара в преддверии матча квалификации к Евро-2020 с «красными дьяволами».

Про Роналду тоже говорят, что он никакой. А он приезжает в сборную и забивает три мяча. И все опять кричат, что он великий. Азар сейчас хорошо выступает за «Реал», обостряет, но не забивает, да. В сборной у него другие функции, тут он звезда и главная сила. В национальной команде он чувствует себя гораздо лучше, Это лидер команды, капитан. У них такая россыпь футболистов. Азар также опасен. Не надо ждать, что он не будет выкладываться. У них цель выиграть все матчи. Поэтому Эден будет хорош, как и всегда.

У нас хороший коллектив, есть доверие тренера. У нас добротная сборная, потрясающая атмосфера. У нас есть цели, которые мы стремимся добиваться. Играть за сборную — огромная честь. Я с удовольствием сюда приезжаю, скучаю по коллективу. За счет атмосферы удается столько забивать. Я форвард, играю на острие, и должен это делать больше, чем другие партнеры. Надеюсь забивать разным сборным. Но есть еще цели, которых хочется достичь.

Отметим, что в предстоящем матче не сможет принять участие один из ключевых игроков сборной России Александр Головин

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Все комментарии
LAISMEN
LAISMEN
   556 / 865
сегодня в 15:30
Однозначно игрокам сборной зомбируют мозги........
STVA 1
STVA 1
   169 / 865
сегодня в 15:29
А разве в Бельгии один Азар???
grafff
grafff
   565 / 865
сегодня в 15:08
Да, пустые слова
Groove000
Groove000
   46 / 865
сегодня в 15:03
Мы ждем, что ты будешь выкладываться, бревно, а не орать на всех подряд, что не дали хороший пас
steelhead
steelhead
   71 / 865
сегодня в 14:51
Ясно, что Бельгия вряд ли будет умирать на поле, для них эта игра ничего не значит. Проблема только в том, что если игра у Бельгии пойдет, они и в прогулочном режиме уничтожат сборную усатого. И, боюсь, что так и будет, учитывая потери нашей сборной и очень спорную форму игроков. Дзюба вообще никак себя не проявляет против обороны классных команд, просто они его не знают и поэтому абсолютно не боятся).
Big krendel
Big krendel
   35 / 865
сегодня в 14:43
Азар будет играть в пол ноги. Этого будет достаточно, чтобы наши не успевали его накрывать.
EAGinLE
EAGinLE
   92 / 865
сегодня в 14:39
Удачи.
kotmyshka
kotmyshka
   182 / 865
сегодня в 14:37
будет сложно
particular
particular
   10 / 865
сегодня в 14:16
Целеустремлённый..:) Интересно мнение Азара о нашем форварде на острие..:)
Знатог
Знатог
   295 / 865
сегодня в 14:16
Ну давай Дзюба, отмсти неразумным азарам.
Миша Вилков
Миша Вилков
   16 / 865
сегодня в 14:08
На Сан-Марино оторвешься, дерево.
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