Сёмин: «Кубок России необходимо правильно встраивать в календарь»

Наставник «Локомотива» рассказал о своем отношении к Кубку России.

Кубок обязательно нужен! Но его необходимо правильно встраивать в календарь. Эта тема давно требует обсуждения, причем с тренерами. Считаю, руководители нашего футбола должны нас выслушать или по крайней мере спросить, какой календарь нам нужен, чтобы набрать в еврокубковую копилку России больше очков. Ведь уже пропустили вперед Португалию.

Будь календарь нормальным, против «Балтики» «Локомотив» сыграл бы основой? Может, для руководителей и этот календарь нормальный. А для нас нет — явно не хватало игроков. Но была и польза: посмотрели группу молодых, дали им игровую практику, получили ценную информацию. Плохо, что не прошли дальше, но других вариантов просто не было: по поводу переноса игры на один день никто нам навстречу не пошел. В Англии, кстати, возникла похожая ситуация. «Ливерпуль» сказал: не можем играть через два дня, выставим резервистов. Хотя второй состав там — не чета нашему. Получилось еще лучше — выдали шоу с «Арсеналом», наколотив на двоих 10 мячей. Было бы у наших команд два равноценных состава, наверное, и вопросов бы не возникало.