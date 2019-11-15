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Сёмин: «Кубок России необходимо правильно встраивать в календарь»

сегодня, 00:14
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗакончился после серии пенальти

Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о своем отношении к Кубку России.

Кубок обязательно нужен! Но его необходимо правильно встраивать в календарь. Эта тема давно требует обсуждения, причем с тренерами. Считаю, руководители нашего футбола должны нас выслушать или по крайней мере спросить, какой календарь нам нужен, чтобы набрать в еврокубковую копилку России больше очков. Ведь уже пропустили вперед Португалию.

Будь календарь нормальным, против «Балтики» «Локомотив» сыграл бы основой? Может, для руководителей и этот календарь нормальный. А для нас нет — явно не хватало игроков. Но была и польза: посмотрели группу молодых, дали им игровую практику, получили ценную информацию. Плохо, что не прошли дальше, но других вариантов просто не было: по поводу переноса игры на один день никто нам навстречу не пошел. В Англии, кстати, возникла похожая ситуация. «Ливерпуль» сказал: не можем играть через два дня, выставим резервистов. Хотя второй состав там — не чета нашему. Получилось еще лучше — выдали шоу с «Арсеналом», наколотив на двоих 10 мячей. Было бы у наших команд два равноценных состава, наверное, и вопросов бы не возникало.

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Все комментарии
minai
minai
   117 / 869
сегодня в 00:45
Т.е. так, как удобно шпалычу.
Гавриленко
Гавриленко
сегодня в 00:40
Бла-бла. У Лудогорца и Ференцвароша третий состав круче ЦСКИ.
dino-hsv
dino-hsv
   104 / 869
сегодня в 00:35
предлагаю все стадии, начиная с 1/16, "встроить" в январь-февраль. итак дублями гоняют, хоть в теплых странах в нормальную погоду отыграют
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