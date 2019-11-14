Сёмин: «Гильерме понимает, что допустил оплошность»

Наставник «Локомотива» поддержал голкипера команды Гильерме, которого критикуют некоторые футбольные эксперты и болельщики.

Постоянно общаемся на разные темы. Гильерме прекрасно понимаю, вспоминая свои неудачные матчи. У меня тоже были провалы, как у игрока. Просто ошибки вратарей заметнее. Взять второй гол «Ювентуса». Там группа футболистов ошиблась грубее, чем Гильерме, но резонанс был куда меньше. Вратарь тоже человек, иногда дает сбои. А сколько раз он выручил? Ведь потрясающие были сэйвы с тем же «Ювентусом»! А на выходах сколько снял с головы у соперников?

С психологической устойчивостью у Гильерме порядок, сильный парень. Сам понимает, что допустил оплошность. Думаю, хотел кому-то мяч выбрасывать в контратаку и мысленно поспешил, сделал неверное движение. А пропустив от «Ювентуса», отыграться сложно, конечно. С тренером вратарей Зауром Хаповым они разобрали ситуацию, да и Гильерме настолько опытен, что сам все знает про свои ошибки. Извлечет урок.