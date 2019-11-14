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Комличенко: «Хорошо отношусь к „Краснодару“, это мой дом»

сегодня, 16:19

Нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко рассказал о возможном возвращении в «Краснодар». Форвард является воспитанником краснодарской академии. 

Хорошо отношусь к «Краснодару», это мой дом. Если поступит предложение, однозначно не скажу «нет». Между нами никаких обид. За «Краснодаром» посматриваю, видел победу над турками. Мотя Сафонов в порядке, у Игнатьева травма была, а вот Уткин забил в Лиге чемпионов, Шапи тоже. Соперники уже знают его сильную левую, подстраиваются, Шапи сложнее. Вообще, ребята уже не менжуются, не шатаются между дублем и молодежкой.

Ранее Комличенко рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА.

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