Комличенко: «Хорошо отношусь к „Краснодару“, это мой дом»

Нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» рассказал о возможном возвращении в «Краснодар». Форвард является воспитанником краснодарской академии.

Хорошо отношусь к «Краснодару», это мой дом. Если поступит предложение, однозначно не скажу «нет». Между нами никаких обид. За «Краснодаром» посматриваю, видел победу над турками. Мотя Сафонов в порядке, у Игнатьева травма была, а вот Уткин забил в Лиге чемпионов, Шапи тоже. Соперники уже знают его сильную левую, подстраиваются, Шапи сложнее. Вообще, ребята уже не менжуются, не шатаются между дублем и молодежкой.