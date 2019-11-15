ГлавнаяНовости

Черчесов опроверг слухи о призывах к Акинфееву вернуться в сборную России

сегодня, 13:43

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не призывал вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева вернуться в национальную команду.

Мы последний раз виделись с Игорем 22 августа, когда было открытие его турнира. А второй контакт у нас был 13 октября, он нас поздравил с победой. Вот и все наше общение за последние полгода. 

Акинфеев — российский гражданин, который после чемпионата мира завершил карьеру. После мы встретились один или два раза, где мы обговорили, насколько серьёзное решение. Он сказал, что возвращение невозможно, причину он расскажет сам.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дзюба: «Не надо ждать, что Азар не будет выкладываться»
Сегодня, 14:03 Комментарии3
Сёмин: «Кубок России необходимо правильно встраивать в календарь»
Сегодня, 00:14 Комментарии13
Сёмин: «Может, бедность „Ростова“ - блеф?»
Вчера, 22:49 Комментарии25
Сёмин: «Отдельные позиции надо усиливать»
Вчера, 22:37 Комментарии10
Сёмин: «Гильерме понимает, что допустил оплошность»
Вчера, 21:42 Комментарии1
Комличенко: «Хорошо отношусь к „Краснодару“, это мой дом»
Вчера, 16:19 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie
   9 / 863
сегодня в 14:25
Ушли братья, и Акинфеев испугался играть за сборную.
Но по факту - нынешняя защита даже лучше той, когда играли Берёзы и Игнашевич. И успехи в сборной появились.
ОПС
ОПС
   261 / 863
сегодня в 14:14
Уходя, уходи. Ушел из сборной Акинфеев, ну и пусть отдыхает.Как говорится Встанем всей Россией на ворота!
ermak6848
ermak6848
   70 / 863
сегодня в 14:04
пусть сыграет чего такого
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 863
сегодня в 14:00
Здоровье дороже. Пусть молодежь пробуют.
Mangur
Mangur
   517 / 863
сегодня в 13:58
Без комментариев
Виссарионович
Виссарионович
   25 / 863
сегодня в 13:49
Хаха, глоры ЦСК сами придумали эту утку))) Все вздохнули с облегчением когда он завершил карьеру.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100