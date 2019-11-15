Черчесов опроверг слухи о призывах к Акинфееву вернуться в сборную России

Главный тренер сборной России заявил, что не призывал вратаря ЦСКА вернуться в национальную команду.

Мы последний раз виделись с Игорем 22 августа, когда было открытие его турнира. А второй контакт у нас был 13 октября, он нас поздравил с победой. Вот и все наше общение за последние полгода.

Акинфеев — российский гражданин, который после чемпионата мира завершил карьеру. После мы встретились один или два раза, где мы обговорили, насколько серьёзное решение. Он сказал, что возвращение невозможно, причину он расскажет сам.