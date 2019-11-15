Черчесов опроверг слухи о призывах к Акинфееву вернуться в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не призывал вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева вернуться в национальную команду.
Мы последний раз виделись с Игорем 22 августа, когда было открытие его турнира. А второй контакт у нас был 13 октября, он нас поздравил с победой. Вот и все наше общение за последние полгода.
Акинфеев — российский гражданин, который после чемпионата мира завершил карьеру. После мы встретились один или два раза, где мы обговорили, насколько серьёзное решение. Он сказал, что возвращение невозможно, причину он расскажет сам.
Но по факту - нынешняя защита даже лучше той, когда играли Берёзы и Игнашевич. И успехи в сборной появились.
Но по факту - нынешняя защита даже лучше той, когда играли Берёзы и Игнашевич. И успехи в сборной появились.