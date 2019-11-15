ГлавнаяНовости

Мартинес: «Будет сложно показать хорошую игру в матче против России»

сегодня, 19:57
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгияЗавтра в 20:00 Не начался

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от предстоящего матча против команды России. Слова наставника бельгийской сборной приводит Спорт-Экспресс.

Завтра и для нас, и для России финал. Ваша сборная растет по ходу отборочного турнира. К тому же у нашего соперника будет своя поддержка, они сыграют при полном стадионе. Это будет сложная игра.

У меня нет сомнений, что наша команда проведет хороший матч, хотя против такого соперника, как Россия, это будет непросто.

Ранее сообщалось, что на матче между сборными России и Бельгии ожидается аншлаг.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Президент «Урала»: «Егоров не сумеет исправить судейство до зимней паузы»
Сегодня, 18:12 Комментарии3
Гусев: «В сборной России есть более сильные футболисты, чем Бакаев»
Сегодня, 16:16 Комментарии21
Силкин оценил перспективы Караваева в сборной России
Сегодня, 16:02 Комментарии1
Генсек РФС о форме сборной России: «Это обоюдная вина: и наша, и Adidas»
Сегодня, 15:14 Комментарии5
Дзюба: «Не надо ждать, что Азар не будет выкладываться»
Сегодня, 14:03 Комментарии23
Черчесов опроверг слухи о призывах к Акинфееву вернуться в сборную России
Сегодня, 13:43 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   6 / 863
сегодня в 20:09
Странно как-то Роберто рассуждает, что-то не договаривает.Ставки на 0 : 0 фонбеты принимать поди не станут.
Гавриленко
Гавриленко
   290 / 863
сегодня в 20:08
Да, вам будет тяжко. Головина и Баринова не будет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100