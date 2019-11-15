Мартинес: «Будет сложно показать хорошую игру в матче против России»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от предстоящего матча против команды России. Слова наставника бельгийской сборной приводит Спорт-Экспресс.
Завтра и для нас, и для России финал. Ваша сборная растет по ходу отборочного турнира. К тому же у нашего соперника будет своя поддержка, они сыграют при полном стадионе. Это будет сложная игра.
У меня нет сомнений, что наша команда проведет хороший матч, хотя против такого соперника, как Россия, это будет непросто.
Ранее сообщалось, что на матче между сборными России и Бельгии ожидается аншлаг.