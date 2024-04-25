«Фрозиноне» – «Салернитана»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (26.04.2024)

1714076118

вчера, 23:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 34-го тура Серии A чемпионата Италии «Фрозиноне» – «Салернитана», который состоится 26 апреля 2024 года

«Фрозиноне»

Восемнадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии занимают «Канарейки» на сегодняшний день. Рассмотрим недавние матчи с участием «Чочарцев», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Морскими коньками». Три месяца «Фрозиноне» не радует победами своих поклонников. Со счётом 2:2 в позапрошлом туре Серии A «Канарейки» раскатали в гостях ничью с «Лазурно-белыми» из Неаполя.

На прошлых выходных без голов прошла выездная игра с «Быками» из Турина.

«Салернитана»

«Гранатовые» на данный момент в турнирной таблице Серии A находятся на последней строчке. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «Салернитаны» за последнее время. В текущем году «Морские коньки» пока не выигрывали. В матче 32-го тура чемпионата Италии «Тёмно-красные» проиграли на выезде «Лацио» (1:4).

21 апреля в сухую, пропустив два гола, «Гранатовые» уступили дома «Фиолетовым» из Флоренции.

Котировки БК Pinnacle

Победят «Фрозиноне» – 1.45

Ничья – 5.00

Победит «Салернитана» – 6.60

Победит «Фрозиноне» с форой -1.5 гола – 2.13

Тотал голов больше 2.5 – 1.58

Тотал голов меньше 2.5 – 2.28

Статистика

Пять поражений потерпели «Жёлто-синие» в десяти крайних матчах

За такой же период «Морские коньки» проиграли своим соперникам в восьми встречах

Три очные встречи команд из пяти последних завершились вничью.

Прогноз

Восемь крайних очных матчей команд не отличались высокой результативностью. Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать на тотал меньше 2.5 мячей за игру с коэффициентом 2.00.