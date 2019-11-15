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Обляков: «С Латвией неприятно играть, противная команда»

вчера, 23:31
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)2 : 0Логотип футбольный клуб Латвия (до 21)Латвия (до 21)Матч завершен

Капитан молодежной сборной России Иван Обляков после победы над латвийцами в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года высказался о манере игры соперников.

С ними неприятно играть, противная команда. Они в прессинге агрессивно играют.

Обляков добавил, что в целом сборная Латвии является неплохим коллективом и на своем поле даст бой команде России.

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Суклетин
   16 / 859
сегодня в 00:37
Странно. Кто нибудь успокоит гражданина?
time out
time out ответил Питер Ман
   43 / 859
сегодня в 00:36
Прааативные ещё в Тарасовке и на Дону обитают
Ты не прав, шалунишка! Все прааативные в культурной столице собрались, и даже их любимый цвет говорит об этом.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 859
сегодня в 00:30
Если уж для вас Латвия проблемная, что о вас говорить)
Т34
Т34
   15 / 859
сегодня в 00:29
Прибалты все противные.
Суклетин
Суклетин
   596 / 859
вчера в 23:53
дыркинфеев: «С Латвией неприятно играть, противная команда»
дыркинфеев: «На Евро неприятно играть, противные команды, 8 мячей отгрузили»
дыркинфеев: «Со Словенией неприятно играть, противная команда»
дыркинфеев: «Со Словакией неприятно играть, противная команда»
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дыркинфеев: «С Люксембургом неприятно играть, противная команда»
дыркинфеев: «С Азербайджаном неприятно играть, противная команда»
Суклетин
Суклетин
   596 / 859
вчера в 23:50
Обляков: «С Лудогорцем неприятно играть, противная команда»
Обляков: «С Эспаньолом неприятно играть, противная команда»
Обляков: «С Ференцварошем неприятно играть, противная команда»
С АИКом, Брюгге, Маккаби, Виборгом, Пьльзеню неприятно играть. Противные команды.....
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 859
вчера в 23:47
А ты думал , они тебя вместе с мячом на руках к своим воротам донесут???
Питер Ман
Питер Ман
   70 / 859
вчера в 23:32
Прааативные ещё в Тарасовке и на Дону обитают
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