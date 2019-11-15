Обляков: «С Латвией неприятно играть, противная команда»

вчера, 23:31

Капитан молодежной сборной России после победы над латвийцами в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года высказался о манере игры соперников.

С ними неприятно играть, противная команда. Они в прессинге агрессивно играют.

Обляков добавил, что в целом сборная Латвии является неплохим коллективом и на своем поле даст бой команде России.