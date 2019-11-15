Обляков: «С Латвией неприятно играть, противная команда»

Капитан молодежной сборной России Иван Обляков после победы над латвийцами в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года высказался о манере игры соперников.
С ними неприятно играть, противная команда. Они в прессинге агрессивно играют.
Обляков добавил, что в целом сборная Латвии является неплохим коллективом и на своем поле даст бой команде России.
дыркинфеев: «На Евро неприятно играть, противные команды, 8 мячей отгрузили»
дыркинфеев: «Со Словенией неприятно играть, противная команда»
дыркинфеев: «Со Словакией неприятно играть, противная команда»
дыркинфеев: «С Ирландией неприятно играть, противная команда»
дыркинфеев: «С Северной Ирландией неприятно играть, противная команда»
дыркинфеев: «С Люксембургом неприятно играть, противная команда»
дыркинфеев: «С Азербайджаном неприятно играть, противная команда»
дыркинфеев: «На Евро неприятно играть, противные команды, 8 мячей отгрузили»
дыркинфеев: «Со Словенией неприятно играть, противная команда»
дыркинфеев: «Со Словакией неприятно играть, противная команда»
дыркинфеев: «С Ирландией неприятно играть, противная команда»
дыркинфеев: «С Северной Ирландией неприятно играть, противная команда»
дыркинфеев: «С Люксембургом неприятно играть, противная команда»
дыркинфеев: «С Азербайджаном неприятно играть, противная команда»
Обляков: «С Эспаньолом неприятно играть, противная команда»
Обляков: «С Ференцварошем неприятно играть, противная команда»
С АИКом, Брюгге, Маккаби, Виборгом, Пьльзеню неприятно играть. Противные команды.....
Обляков: «С Эспаньолом неприятно играть, противная команда»
Обляков: «С Ференцварошем неприятно играть, противная команда»
С АИКом, Брюгге, Маккаби, Виборгом, Пьльзеню неприятно играть. Противные команды.....