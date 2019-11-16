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Годин - о конкуренции с «Ювентусом»: «Нам предстоит пройти еще долгий путь»

сегодня, 15:55

Защитник «Интера» Диего Годин в интервью Sport Media рассказал о чемпионской гонке в Серии А. После 12-ти туров миланцы отстают от «Ювентуса» на 1 пункт.

«Ювентус» год за годом выигрывал чемпионат с огромной легкостью. Это демонстрирует их превосходство над другими командами. Мы постараемся конкурировать с ними, но давайте не будем обманывать себя, нам предстоит пройти еще долгий путь.

У «Ювентуса» более длинная скамейка запасных, если они не показывают хорошую игру, то у них всегда найдется один игрок, который сможет решить исход поединка.

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2
   108 / 860
сегодня в 16:00
Годину придется до 40-ка лет играть у кабинетчиков все уже куплено наперед))
STVA 1
STVA 1
   167 / 860
сегодня в 15:56
Тяжело будет...
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