Годин - о конкуренции с «Ювентусом»: «Нам предстоит пройти еще долгий путь»

Защитник «Интера» в интервью Sport Media рассказал о чемпионской гонке в Серии А. После 12-ти туров миланцы отстают от «Ювентуса» на 1 пункт.

«Ювентус» год за годом выигрывал чемпионат с огромной легкостью. Это демонстрирует их превосходство над другими командами. Мы постараемся конкурировать с ними, но давайте не будем обманывать себя, нам предстоит пройти еще долгий путь.

У «Ювентуса» более длинная скамейка запасных, если они не показывают хорошую игру, то у них всегда найдется один игрок, который сможет решить исход поединка.