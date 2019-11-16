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Х. Ларссон: «Я очень хотел забить „Арсеналу“ в финале Лиги чемпионов»

сегодня, 13:06
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Бывший форвард «Барселоны» и «Селтика» Хенрик Лассон вспомнил о финалах Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.

Я играл в финале Кубка УЕФА за «Селтик» против «Порту», тогда забил два гола, но мы проиграли 2:3. Я не мог говорить об этой игре много лет, очень сильно был расстроен... Я выбросил свою медаль за второе место, но кто-то из партнеров потом отдал ее мне.

В финале Лиги чемпионов против «Арсенала» мне очень хотелось забить гол. Было тяжело сидеть на скамейке (швед вышел на поле на 61-й минуте встречи). Но лучше не забить гол в финале и выиграть его, чем забить два и проиграть.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   8 / 856
сегодня в 14:04
Чего он вспомнил уже давно забытое.
Nazi
Nazi
   414 / 856
сегодня в 13:23
Если б не этот арендованный футболист, Арсенал выиграл бы ту ЛЧ даже вдесятером :(

Да и он бы не помог не удались бездарно горе леман.

В полном составе Арсенал обыграл бы Барсу даже проигрывая 0:2.. Эх...

Великолепная была команда. Но невезучая.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   6 / 856
сегодня в 13:18
ОМГ, в каком финале Лиге Европы? В финале КУЕФА!
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