Х. Ларссон: «Я очень хотел забить „Арсеналу“ в финале Лиги чемпионов»

Бывший форвард «Барселоны» и «Селтика» вспомнил о финалах Лиги чемпионов и Кубка УЕФА .

Я играл в финале Кубка УЕФА за «Селтик» против «Порту», тогда забил два гола, но мы проиграли 2:3. Я не мог говорить об этой игре много лет, очень сильно был расстроен... Я выбросил свою медаль за второе место, но кто-то из партнеров потом отдал ее мне.

В финале Лиги чемпионов против «Арсенала» мне очень хотелось забить гол. Было тяжело сидеть на скамейке (швед вышел на поле на 61-й минуте встречи). Но лучше не забить гол в финале и выиграть его, чем забить два и проиграть.