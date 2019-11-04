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Около 400 болельщиков «Лейпцига» посетят игру с «Зенитом»

04 ноября 2019, 19:55
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 2Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Организованная поддержка немецкого  «Лейпцига»  в матче группового этапа Лиги чемпионов против  «Зенита»  будет составлять примерно 400 человек.

Встреча состоится 5 ноября. Обслужит ее израильская бригада арбитров.

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Все комментарии
Любимец
Любимец ответил Ваня лучший
   668 / 946
05 ноября в 16:49
При всей неприязни к Зениту в рамках РПЛ, в ЛЧ для меня зенит российский клуб, поэтому однозначно за зенит. Я не думаю, что таких мало.
Чую, это дешевая попытка съерничать со стороны Джека! Вспоминается вчера по ТВ транслировавшийся фильм "Легенда №17":
Знатог
Знатог
   391 / 946
05 ноября в 06:21
ГДР с дружеским визитом в Ленинград.
МКС
МКС
   136 / 946
05 ноября в 01:28
400 немцев будут наблюдать

За избиением львят
Zenit_84
Zenit_84
   229 / 946
04 ноября в 22:47
Удачи Зениту!
CrazyTapok
CrazyTapok
   610 / 946
04 ноября в 21:58
Победы Зениту.
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил Бомж немытый
   143 / 946
04 ноября в 21:48
Не только в Москве. Газовый проект презирают во всей стране.
в Иране?
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   143 / 946
04 ноября в 21:47
пожелаем питерцам победы, но Лейпциг сильнее однозначно
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   218 / 946
04 ноября в 21:22
Зенит победит!!!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил Ваня лучший
   218 / 946
04 ноября в 21:21
При всей неприязни к Зениту в рамках РПЛ, в ЛЧ для меня зенит российский клуб, поэтому однозначно за зенит. Я не думаю, что таких мало.
100000000000000000++++++++++++++++++++++!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
04 ноября в 21:19
Добро пожаловать! Я буду топить против Гансов!
obana777
obana777 ответил cska plus
   195 / 946
04 ноября в 21:12
Фрицам стадион понравится.
Особенно после победы.
Лиговский
Лиговский
   350 / 946
04 ноября в 21:06
Удачи Зениту!
Бомж немытый
Бомж немытый ответил Jeck Denielse
   8 / 946
04 ноября в 20:37
    cska plus
    cska plus
       18 / 946
    04 ноября в 20:28
    Фрицам стадион понравится.
    EAGinLE
    EAGinLE
       119 / 946
    04 ноября в 20:28
    Тоже не плохо .
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Jeck Denielse
       7 / 946
    04 ноября в 20:26
    При всей неприязни к Зениту в рамках РПЛ, в ЛЧ для меня зенит российский клуб, поэтому однозначно за зенит. Я не думаю, что таких мало.
    mihaluch
    mihaluch
       85 / 946
    04 ноября в 20:22
    Все антифашисты приедут, судить будут семиты,у "Зенита" больше такого шанса не будет.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответил Jeck Denielse
       43 / 946
    04 ноября в 20:21
    В Москве за Лейпциг завтра будет болеть в 3 раза больше народу чем население самого Лейпцига.....))
    Надеюсь, наши не дадут им повода для салютов.
    Тысяч около 60 против 400 немцев сделают игру огненной...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       29 / 946
    04 ноября в 20:17
    В Москве за Лейпциг завтра будет болеть в 3 раза больше народу чем население самого Лейпцига.....))
    drug01
    drug01
       123 / 946
    04 ноября в 20:00
    Это капля в море!
    GYTSYL
    GYTSYL
       32 / 946
    04 ноября в 20:00
    И у зенита манекенов 142 посадят на распиле
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