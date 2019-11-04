Около 400 болельщиков «Лейпцига» посетят игру с «Зенитом»

Организованная поддержка немецкого «Лейпцига» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» будет составлять примерно 400 человек.
Встреча состоится 5 ноября. Обслужит ее израильская бригада арбитров.
|Зенит0 : 2РБ Лейпциг
|Матч завершен
Организованная поддержка немецкого «Лейпцига» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» будет составлять примерно 400 человек.
Встреча состоится 5 ноября. Обслужит ее израильская бригада арбитров.
https://www.youtube.com/watch?v=iwLcfthu31k
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