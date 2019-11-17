«Ротор» и «Краснодар-2» не смогли выявить победителя

«Ротор» и «Краснодар-2» сыграли вничью в матче 24-го тура ФНЛ.
После этой встречи «Ротор» занимает вторую позицию в таблице ФНЛ (49 очков), а «Краснодар-2» - 12-ю (27 очков).
Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».
«Ротор» - «Краснодар-2» - 0:0
«Ротор»: Нестеренко, Пискунов, Байрыев, Ненахов, Удалый, Ткачук, Алейник, Султонов (Николаев 68), Фатуллаев, Муллин, Саная (Песегов 44).
«Краснодар-2»: Агкацев, Бочко (Марков 60), Мартынов, Ивашин, Бородин, Григорян (Халназаров 78), Сперцян (Стежко 68), Черников, Жигулев (Якимов 56), Онугха, Сергеев (Воротников 60).
Предупреждения: Бочко 32, Якимов 48, Сперцян 61, Якимов 65, Пискунов 76, Онугха 86, Ненахов 88, Марков 88
Судья: Иван Сиденков.
В другом матче тура «Спартак-2» уступил «Лучу» на домашнем поле.