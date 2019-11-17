ГлавнаяНовости

«Ротор» и «Краснодар-2» не смогли выявить победителя

сегодня, 16:59
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)0 : 0Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2Матч завершен

«Ротор» и «Краснодар-2» сыграли вничью в матче 24-го тура ФНЛ.

После этой встречи «Ротор» занимает вторую позицию в таблице ФНЛ (49 очков), а «Краснодар-2» - 12-ю (27 очков).

Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».

«Ротор» - «Краснодар-2» - 0:0

«Ротор»: Нестеренко, Пискунов, Байрыев, Ненахов, Удалый, Ткачук, Алейник, Султонов (Николаев 68), Фатуллаев, Муллин, Саная (Песегов 44).

«Краснодар-2»: Агкацев, Бочко (Марков 60), Мартынов, Ивашин, Бородин, Григорян (Халназаров 78), Сперцян (Стежко 68), Черников, Жигулев (Якимов 56), Онугха, Сергеев (Воротников 60).

Предупреждения: Бочко 32, Якимов 48, Сперцян 61, Якимов 65, Пискунов 76, Онугха 86, Ненахов 88, Марков 88

Судья: Иван Сиденков.

В другом матче тура «Спартак-2» уступил «Лучу» на домашнем поле.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Армавир» одержал победу над «Торпедо»
Сегодня, 17:54 Комментарии1
«Краснодар» в товарищеском матче победил «Ростов», Мамаев отыграл 53 минуты
Сегодня, 17:46 Комментарии1
«Арсенал» сыграл вничью с «Химиком» из ПФЛ
Сегодня, 17:21 Комментарии1
«Авангард» и «Шинник» сыграли вничью. Матч прошел в ужасных условиях
Сегодня, 16:08 ФотоКомментарии11
«Спартак-2» уступил «Лучу» на домашнем поле
Сегодня, 15:28 Комментарии12
Нидерланды вышли на Евро-2020, сыграв вничью с Северной Ирландией
Сегодня, 00:47 Комментарии46
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   5 / 875
сегодня в 17:11
Ничья с Ротором нормальный результат ещё и на выезде.
ДСА
ДСА
   140 / 875
сегодня в 17:01
Краснодар-2 команда непредсказуемая.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100