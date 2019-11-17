Польша удержала победный счет в матче с Израилем

Сборная Польши обыграла израильтян в матче девятого тура отбора на чемпионат Европы 2020 года. Поляки лидируют в группе G, набрав 22 очка. Израиль идет пятым (11 баллов).
Иерусалим, стадион Тедди
Израиль - Польша 1:2 (0:1)
Голы: Даббур 88 - Крыховяк 4, Пёнтек 54
Израиль: Марсиано, Даса, Таха (Хазиза 42), Тиби, Биттон, Бен Харуш (Менахем 65), Натхо, Глазер, Каял, Даббур, Захави
Главный тренер: Херцог Андреас.
Польша: Щесны, Кендзера, Глик, Беднарек, Реца, Белик, Крыховяк (Фурман 84), Франковски, Зелински, Шимански (Левандовски 63), Пёнтек (Клих 70)
Главный тренер: Бржечек Ежи.
Предупреждения: Биттон 54, Белик 57
Отметим, что в другом матче группы G Австрия обыграла Северную Македонию.
Унижение Израиля- это очень классно!!!
Унижение Израиля- это очень классно!!!