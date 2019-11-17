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Польша удержала победный счет в матче с Израилем

сегодня, 00:46
ИзраильЛоготип футбольный клуб Израиль1 : 2Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

Сборная Польши обыграла израильтян в матче девятого тура отбора на чемпионат Европы 2020 года. Поляки лидируют в группе G, набрав 22 очка. Израиль идет пятым (11 баллов).

Иерусалим, стадион Тедди

Израиль - Польша 1:2 (0:1)
Голы: Даббур 88 - Крыховяк 4, Пёнтек 54

Израиль: Марсиано, Даса, Таха (Хазиза 42), Тиби, Биттон, Бен Харуш (Менахем 65), Натхо, Глазер, Каял, Даббур, Захави
Главный тренер: Херцог Андреас.

Польша: Щесны, Кендзера, Глик, Беднарек, Реца, Белик, Крыховяк (Фурман 84), Франковски, Зелински, Шимански (Левандовски 63), Пёнтек (Клих 70)
Главный тренер: Бржечек Ежи.

Предупреждения: Биттон 54, Белик 57

Отметим, что в другом матче группы G Австрия обыграла Северную Македонию.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
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сегодня в 01:08
Как мы этому рады!!!
Унижение Израиля- это очень классно!!!
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