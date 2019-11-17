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Нидерланды вышли на Евро-2020, сыграв вничью с Северной Ирландией

сегодня, 00:47
Северная ИрландияЛоготип футбольный клуб Северная Ирландия0 : 0Логотип футбольный клуб НидерландыНидерландыМатч завершен

Сборная Нидерландов сыграла вничью с командой Северной Ирландии в матче 9-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Благодаря этой победе Нидерланды досрочно вышли на Евро-2020. Команда Рональда Кумана, набрав 16 очков, занимает второе место в своей группе, Северная Ирландия (13) - третье.

Белфаст, стадион Уиндзор Парк

Северная Ирландия - Нидерланды 0:0 (0:0)
Нереализованный пенальти: Дэвис 32

Северная Ирландия: Пикок-Фэррелл, Даллас, Кэткарт, Эванс, Льюис (Томпсон 80), Эванс (МакГинн 71), Дэвис, Уайт, МакНэйр, Сэвилл (Смит 58), Магеннис

Нидерланды: Силлессен, Вельтман, де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рон (Проппер 36), де Йонг, Бергейс (Де Йонг 65), ван де Бек, Промес, Бабел (Аке 90)
Главный тренер: Куман Рональд.

Предупреждения: де Рон 11, Вельтман 31, Дэвис 41, Даллас 84

Ранее сборная России уступила Бельгии.

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Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   127 / 885
сегодня в 01:16
расформировать обе Ирландии . "Футбол" а-ля Уфы практикуют
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Scuderia Ferrari
   9 / 885
сегодня в 01:15
Совсем у меня нет времени, выпускаюсь, плюс в мае телефон сломался, выпал из пространства. Но если я скажу, что буду заходить редко, то меня затянет и буду заходить часто, по себе знаю)
Привет))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил allemz
   268 / 885
сегодня в 01:08
Совсем у меня нет времени, выпускаюсь, плюс в мае телефон сломался, выпал из пространства. Но если я скажу, что буду заходить редко, то меня затянет и буду заходить часто, по себе знаю)
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил allemz
   268 / 885
сегодня в 01:05
Привет, старина!=))))))
allemz
allemz ответил Scuderia Ferrari
   23 / 885
сегодня в 01:02
Кто там о величии промеса говорил?=) Без него СевИрландию обыграли!)
Какие люди))
mangoх12
mangoх12
   34 / 885
сегодня в 00:59
ожидаемо, с Промесом чуть не продули .
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   268 / 885
сегодня в 00:51
Кто там о величии промеса говорил?=) Без него СевИрландию обыграли!)
Шишанутый
Шишанутый
   77 / 885
сегодня в 00:51
Поздравляю голандцев с выходом на Евро! Молодцы. Ирландия не о чем даже пенальти Силесону не могут забить. Ирландия давай досвиданья!!
Ice van Reed
Ice van Reed
   521 / 885
сегодня в 00:49
Выход на евро 2020 это плюс, игра минус, счет минус, жаль болел, на стадионе , что просидев 90 минут увидели баранки на табло!
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