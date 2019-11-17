Нидерланды вышли на Евро-2020, сыграв вничью с Северной Ирландией

Сборная Нидерландов сыграла вничью с командой Северной Ирландии в матче 9-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Благодаря этой победе Нидерланды досрочно вышли на Евро-2020. Команда Рональда Кумана, набрав 16 очков, занимает второе место в своей группе, Северная Ирландия (13) - третье.
Белфаст, стадион Уиндзор Парк
Северная Ирландия - Нидерланды 0:0 (0:0)
Нереализованный пенальти: Дэвис 32
Северная Ирландия: Пикок-Фэррелл, Даллас, Кэткарт, Эванс, Льюис (Томпсон 80), Эванс (МакГинн 71), Дэвис, Уайт, МакНэйр, Сэвилл (Смит 58), Магеннис
Нидерланды: Силлессен, Вельтман, де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рон (Проппер 36), де Йонг, Бергейс (Де Йонг 65), ван де Бек, Промес, Бабел (Аке 90)
Главный тренер: Куман Рональд.
Предупреждения: де Рон 11, Вельтман 31, Дэвис 41, Даллас 84
Ранее сборная России уступила Бельгии.