Хорватия обыграла Словакию и оформила путевку на Евро

сегодня, 00:45

Сборная Хорватии обыграла словаков в матче девятого тура квалификационного раунда ЧЕ -2020. Благодаря этой победе хорваты вышли в финальную часть Евро. Они лидируют в группе E, имея в активе 17 очков. Словакия идет четвертой (10 пунктов).

Риека, стадион Ружевица

Хорватия - Словакия 3:1 (0:1)

Голы: Влашич 56, Петкович 60, Перишич 74 - Боженик 32

Хорватия: Ливакович, Едвай, Чалета-Цар, Перич, Баришич, Модрич, Брозович, Ребич (Брекало 54), Влашич (Ковачич 75), Перишич (Оршич 81), Петкович

Главный тренер: Далич Златко.

Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ханко, Куцка (Грошовски 79), Лоботка, Гамшик, Руснак (Хараслин 63), Боженик (Дуриш 72), Мак

Главный тренер: Гапал Павел.

Предупреждения: Чалета-Цар 13, Мак 23, Ребич 43, Мак 66, Дубравка 79

Удаление: Мак 66

Отметим, что в другой встрече группы E сборная Уэльса победила команду Азербайджана.