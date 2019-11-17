Хорватия обыграла Словакию и оформила путевку на Евро

Сборная Хорватии обыграла словаков в матче девятого тура квалификационного раунда ЧЕ-2020. Благодаря этой победе хорваты вышли в финальную часть Евро. Они лидируют в группе E, имея в активе 17 очков. Словакия идет четвертой (10 пунктов).
Риека, стадион Ружевица
Хорватия - Словакия 3:1 (0:1)
Голы: Влашич 56, Петкович 60, Перишич 74 - Боженик 32
Хорватия: Ливакович, Едвай, Чалета-Цар, Перич, Баришич, Модрич, Брозович, Ребич (Брекало 54), Влашич (Ковачич 75), Перишич (Оршич 81), Петкович
Главный тренер: Далич Златко.
Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ханко, Куцка (Грошовски 79), Лоботка, Гамшик, Руснак (Хараслин 63), Боженик (Дуриш 72), Мак
Главный тренер: Гапал Павел.
Предупреждения: Чалета-Цар 13, Мак 23, Ребич 43, Мак 66, Дубравка 79
Удаление: Мак 66
Отметим, что в другой встрече группы E сборная Уэльса победила команду Азербайджана.
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