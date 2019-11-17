Австрия победила Северную Македонию и вышла в финальную часть Евро

Сборная Австрии вышла в финальную часть Евро-2020, обыграв команду Северной Македонии в поединке девятого тура отборочного этапа. Австрийцы набрали 19 очков и занимают второе место в турнирной таблице группы G. Северная Македония пребывает на четвертой строчке таблицы (11 баллов).
Вена, стадион Эрнст Хаппель
Австрия - Северная Македония 2:1 (1:0)
Голы: Алаба 7, Лайнер 48 - Стояновски 90+3
Австрия: Шлагер, Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Ульмер, Баумгартлингер, Лаймер (Илсанкер 90), Лазаро (Триммель 79), Забитцер, Алаба (Грегоритч 90+2), Арнаутович
Главный тренер: Фода Франко.
Северная Македония: Димитриевски, Ристовски, Младеновски (Зайков 46), Велкоски, Тошевски (Аврамовски 62), Спировски, Барди, Ристевски, Костадинов, Элмас, Трайковски (Стояновски 13)
Главный тренер: Ангеловски Игор.
Напомним, что в другом матче группы G Словения обыграла Латвию.