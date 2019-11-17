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Австрия победила Северную Македонию и вышла в финальную часть Евро

сегодня, 00:45
АвстрияЛоготип футбольный клуб Австрия2 : 1Логотип футбольный клуб Северная МакедонияСеверная МакедонияМатч завершен

Сборная Австрии вышла в финальную часть Евро-2020, обыграв команду Северной Македонии в поединке девятого тура отборочного этапа. Австрийцы набрали 19 очков и занимают второе место в турнирной таблице группы G. Северная Македония пребывает на четвертой строчке таблицы (11 баллов).  

Вена, стадион Эрнст Хаппель

Австрия - Северная Македония 2:1 (1:0)
Голы: Алаба 7, Лайнер 48 - Стояновски 90+3

Австрия: Шлагер, Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Ульмер, Баумгартлингер, Лаймер (Илсанкер 90), Лазаро (Триммель 79), Забитцер, Алаба (Грегоритч 90+2), Арнаутович
Главный тренер: Фода Франко.

Северная Македония: Димитриевски, Ристовски, Младеновски (Зайков 46), Велкоски, Тошевски (Аврамовски 62), Спировски, Барди, Ристевски, Костадинов, Элмас, Трайковски (Стояновски 13)
Главный тренер: Ангеловски Игор.

Напомним, что в другом матче группы G Словения обыграла Латвию.

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