«Авангард» и «Шинник» сыграли вничью. Матч прошел в ужасных условиях

сегодня, 16:08

«Авангард» сыграл вничью со «Шинником» (2:2) в матче 24-го тура ФНЛ . Отметим, что встреча проходила при сильном тумане.

«Шинник» набрал 37 очков и на данный момент занимает шестое место в таблице ФНЛ . У «Авангарда» 26 очков и 13-я позиция.

«Авангард» — «Шинник» — 2:2 (2:1)

Голы: Минаев 32, Машуков 42 - Олейников 44, Самодин 49.

«Авангард»: Чагров, Дашаев, Тимошин, Лелюкаев (Ковалев 63), Гоцук, Коробов, Кубышкин (Каюмов 73), Машуков, Земсков, Федчук (Касаев 73), Минаев.

«Шинник»: Яшин, Стешин, Первушин, Покидышев, Бакаев (Пухов 10 (Дроздов 46)), Кожемякин, Самойлов, Алейников, Олейников (Эктов 71), Низамутдинов, Самодин (Визнович 65 (Мацхарашвили 90+4)).

Предупреждения: Коробов 3, Пухов 18, Федчук 51, Гоцук 58, Эктов 90+3.

Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).

В другом матче тура «Спартак-2» уступил «Лучу» на домашнем поле.