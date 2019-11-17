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«Авангард» и «Шинник» сыграли вничью. Матч прошел в ужасных условиях

сегодня, 16:08
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«Авангард» сыграл вничью со «Шинником» (2:2) в матче 24-го тура ФНЛ. Отметим, что встреча проходила при сильном тумане.

«Шинник» набрал 37 очков и на данный момент занимает шестое место в таблице ФНЛ. У «Авангарда» 26 очков и 13-я позиция.

«Авангард» — «Шинник» — 2:2 (2:1)
Голы: Минаев 32, Машуков 42 - Олейников 44, Самодин 49.

«Авангард»: Чагров, Дашаев, Тимошин, Лелюкаев (Ковалев 63), Гоцук, Коробов, Кубышкин (Каюмов 73), Машуков, Земсков, Федчук (Касаев 73), Минаев.

«Шинник»: Яшин, Стешин, Первушин, Покидышев, Бакаев (Пухов 10 (Дроздов 46)), Кожемякин, Самойлов, Алейников, Олейников (Эктов 71), Низамутдинов, Самодин (Визнович 65 (Мацхарашвили 90+4)).

Предупреждения: Коробов 3, Пухов 18, Федчук 51, Гоцук 58, Эктов 90+3.

Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).

В другом матче тура «Спартак-2» уступил «Лучу» на домашнем поле.

 

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   116 / 875
сегодня в 17:00
Хуже всего зрителям.
EAGinLE
EAGinLE
   73 / 875
сегодня в 16:53
И ничья хорошо .
drug01
drug01
   78 / 875
сегодня в 16:36
Боевая ничья!
beefs
beefs
   174 / 875
сегодня в 16:26
Как в Англии....
Миша Вилков
Миша Вилков ответил Abverin
   6 / 875
сегодня в 16:22
Филл, сколько клонов развел?
    Abverin
    Abverin ответил Миша Вилков
       296 / 875
    сегодня в 16:20
    Ужасные условия - это быть соперником бомжей при судействе Вилкова.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
         21 / 875
      сегодня в 16:16
      Как много ёжиков в тумане.
      kotmyshka
      kotmyshka
         236 / 875
      сегодня в 16:15
      туманный Альбион
      Миша Вилков
      Миша Вилков
         6 / 875
      сегодня в 16:14
      Ужасные условия - это быть соперником бомжей при судействе Вилкова.
      cska plus
      cska plus
         5 / 875
      сегодня в 16:14
      Туман не снегопад и не минус 20.
      Багор
      Багор
         224 / 875
      сегодня в 16:12
      Нужны нормальные стадионы, а не унитаз-арены.
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