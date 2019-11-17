«Авангард» и «Шинник» сыграли вничью. Матч прошел в ужасных условиях

«Авангард» сыграл вничью со «Шинником» (2:2) в матче 24-го тура ФНЛ. Отметим, что встреча проходила при сильном тумане.
«Шинник» набрал 37 очков и на данный момент занимает шестое место в таблице ФНЛ. У «Авангарда» 26 очков и 13-я позиция.
«Авангард» — «Шинник» — 2:2 (2:1)
Голы: Минаев 32, Машуков 42 - Олейников 44, Самодин 49.
«Авангард»: Чагров, Дашаев, Тимошин, Лелюкаев (Ковалев 63), Гоцук, Коробов, Кубышкин (Каюмов 73), Машуков, Земсков, Федчук (Касаев 73), Минаев.
«Шинник»: Яшин, Стешин, Первушин, Покидышев, Бакаев (Пухов 10 (Дроздов 46)), Кожемякин, Самойлов, Алейников, Олейников (Эктов 71), Низамутдинов, Самодин (Визнович 65 (Мацхарашвили 90+4)).
Предупреждения: Коробов 3, Пухов 18, Федчук 51, Гоцук 58, Эктов 90+3.
Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).
В другом матче тура «Спартак-2» уступил «Лучу» на домашнем поле.