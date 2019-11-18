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«Барселона» рассматривает вариант покупки форварда загребского «Динамо»

вчера, 23:37

«Барселона» проявляет интерес к нападающему загребского «Динамо» и сборной Хорватии Бруно Петковичу.

По информации испанских СМИ, спортивный директор каталонского клуба Эрик Абидаль просматривал 25-летнего игрока в матче отбора к Евро-2020 Хорватия – Словакия (3:1). В этой игре он отметился победным голом.

Кандидатуру Петковича рассматривают как потенциальую замену Луису Суаресу. Который по информации Абидаля точно покинет клуб.

В текущем сезоне чемпионата Хорватии Петкович отыграл 12 матчей и забил три гола. 

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Гавриленко
Гавриленко
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вчера в 23:43
А влашич даже Хетафе неинтересен.
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