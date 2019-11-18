«Барселона» рассматривает вариант покупки форварда загребского «Динамо»

«Барселона» проявляет интерес к нападающему загребского «Динамо» и сборной Хорватии Бруно Петковичу.
По информации испанских СМИ, спортивный директор каталонского клуба Эрик Абидаль просматривал 25-летнего игрока в матче отбора к Евро-2020 Хорватия – Словакия (3:1). В этой игре он отметился победным голом.
Кандидатуру Петковича рассматривают как потенциальую замену Луису Суаресу. Который по информации Абидаля точно покинет клуб.
В текущем сезоне чемпионата Хорватии Петкович отыграл 12 матчей и забил три гола.