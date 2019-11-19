Ганчаренко: «Дзагоев придавал стройности нашим атакам»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал итоги товарищеского матча со СКА .

Наша задача, как всегда, заключалась в том, чтобы дать игровую практику футболистам, которые ее получают меньше. Они ее получили. Великолепное поле для такой поры. Если в первом тайме, где мы хорошо сыграли по счету, был Дзагоев, который придавал стройности и осмысленности нашим атакам, то во втором опорные полузащитники не смогли в должной мере вести игру. Крупный счет, болельщикам не было скучно, но после перерыва могли действовать острее. В простых ситуациях теряли мяч и в центре поля, и в полуфланговых зонах, поэтому игра шла без того ритма, который нам нужен. Это можно понять, потому что основная задача данной группы футболистов – получить игровую практику.