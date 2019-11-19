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Ганчаренко: «Дзагоев придавал стройности нашим атакам»

сегодня, 11:31
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб СКА (Ростов-на-Дону)СКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал итоги товарищеского матча со СКА

Наша задача, как всегда, заключалась в том, чтобы дать игровую практику футболистам, которые ее получают меньше. Они ее получили. Великолепное поле для такой поры. Если в первом тайме, где мы хорошо сыграли по счету, был Дзагоев, который придавал стройности и осмысленности нашим атакам, то во втором опорные полузащитники не смогли в должной мере вести игру. Крупный счет, болельщикам не было скучно, но после перерыва могли действовать острее. В простых ситуациях теряли мяч и в центре поля, и в полуфланговых зонах, поэтому игра шла без того ритма, который нам нужен. Это можно понять, потому что основная задача данной группы футболистов – получить игровую практику.

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Все комментарии
Багор
Багор
   93 / 836
сегодня в 12:11
Где же была ваша стойкость в Болгарии?
cska plus
cska plus
   6 / 836
сегодня в 12:08
Нормальная тренировка получилась.
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