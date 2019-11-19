Жемалетдинов: «Нужно по-любому выигрывать Сан-Марино»

Полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов прокомментировал предстоящий матч с национальной командой Сан-Марино в заключительном туре квалификации Евро-2020.
Думаю, все футболисты понимают, что нам нужно выигрывать все матчи. Мы должны настраиваться на каждого соперника, потому что проиграть или даже сыграть вничью с Сан-Марино не очень приятно. Нужно по-любому их побеждать и получить наслаждение от игры.
У Кейна сейчас 12(4) голов, у Дзюбы 9(1). У Кержа 30 голов, у Дзюбы 24.
Возможно с таким подходом будет цирк.
У Кейна сейчас 12(4) голов, у Дзюбы 9(1). У Кержа 30 голов, у Дзюбы 24.
Возможно с таким подходом будет цирк.
:))
:))
Смешно сказать, но сборная Сан-Марино уже выполнила свою задачу в группе, а задача была забить гол!!! В прошлом туре они его забили Казахстану, задача выполнена и со сборной России можно играть на расслабоне.
Смешно сказать, но сборная Сан-Марино уже выполнила свою задачу в группе, а задача была забить гол!!! В прошлом туре они его забили Казахстану, задача выполнена и со сборной России можно играть на расслабоне.