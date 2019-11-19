Жемалетдинов: «Нужно по-любому выигрывать Сан-Марино»

Полузащитник сборной России прокомментировал предстоящий матч с национальной командой Сан-Марино в заключительном туре квалификации Евро-2020.

Думаю, все футболисты понимают, что нам нужно выигрывать все матчи. Мы должны настраиваться на каждого соперника, потому что проиграть или даже сыграть вничью с Сан-Марино не очень приятно. Нужно по-любому их побеждать и получить наслаждение от игры.