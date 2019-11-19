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Жемалетдинов: «Нужно по-любому выигрывать Сан-Марино»

сегодня, 09:05
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия22:45 Не начался

Полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов прокомментировал предстоящий матч с национальной командой Сан-Марино в заключительном туре квалификации Евро-2020.

Думаю, все футболисты понимают, что нам нужно выигрывать все матчи. Мы должны настраиваться на каждого соперника, потому что проиграть или даже сыграть вничью с Сан-Марино не очень приятно. Нужно по-любому их побеждать и получить наслаждение от игры.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответил Leha-ha50
   68 / 837
сегодня в 10:52
Интересно, бармалей даст шанс запасным или опять основу выпустит???
Посмотрим, но уже известно, что вся команда будет играть на Дзюбу. Хотят из него сделать лучшего бомбардира отбора и возможно обойти Кержа.
У Кейна сейчас 12(4) голов, у Дзюбы 9(1). У Кержа 30 голов, у Дзюбы 24.
Возможно с таким подходом будет цирк.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
   435 / 837
сегодня в 10:49
Эй, это страна вообще-то, как ее выиграть то?
:))
cska plus
cska plus
   6 / 837
сегодня в 10:11
А что есть другие мнения?
Василий 50
Василий 50
   252 / 837
сегодня в 10:04
Он же тупой...
mihaluch
mihaluch
   69 / 837
сегодня в 09:54
В данном случае не о победе надо думать, а о рекорде.
azures
azures
   65 / 837
сегодня в 09:42
Задача трудная, но будем бороться.
Ekkimukk
Ekkimukk ответил sihafazatron
   647 / 837
сегодня в 09:41
В заголовке пропустили слово
Поправили, спасибо.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Байкал-38
   3 / 837
сегодня в 09:39
Самая слабая сборная мира! Да какой там проиграть или сыграть в ничью, да от них даже пропустить позорно! Смешно сказать, но сборная Сан-Марино уже выполнила свою задачу в группе, а задача была забить гол!!! В прошлом туре они его забили Казахстану, задача выполнена и со сборной России можно играть на расслабоне.
Интересно, бармалей даст шанс запасным или опять основу выпустит???
sihafazatron
sihafazatron
   18 / 837
сегодня в 09:31
В заголовке пропустили слово
Байкал-38
Байкал-38
   68 / 837
сегодня в 09:15
Самая слабая сборная мира! Да какой там проиграть или сыграть в ничью, да от них даже пропустить позорно!
Смешно сказать, но сборная Сан-Марино уже выполнила свою задачу в группе, а задача была забить гол!!! В прошлом туре они его забили Казахстану, задача выполнена и со сборной России можно играть на расслабоне.
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