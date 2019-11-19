Мостовой: «Понятно, что Россия победит. И победит крупно»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч отборочного турнира Евро-2020 против команды Сан-Марино.

Даже немного смешно обсуждать исход данного матча и предполагать, сколько мы им забьем: шесть, восемь или десять. Понятно, что Россия победит. И победит крупно. А рассуждать, кто и сколько забьет этому сопернику, странно. Многие против сборных такого уровня, которые даже не играли никогда в карьере. Если бы мне приходилось выходить против Сан-Марино, я бы им мячей десять точно забил. Но разве можно сравнивать голы в ворота этой команды с мячами в ворота той же сборной Бельгии. Конечно, это не равносильно.