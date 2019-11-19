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Мостовой: «Понятно, что Россия победит. И победит крупно»

сегодня, 09:08
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия22:45 Не начался

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч отборочного турнира Евро-2020 против команды Сан-Марино

Даже немного смешно обсуждать исход данного матча и предполагать, сколько мы им забьем: шесть, восемь или десять. Понятно, что Россия победит. И победит крупно. А рассуждать, кто и сколько забьет этому сопернику, странно. Многие против сборных такого уровня, которые даже не играли никогда в карьере. Если бы мне приходилось выходить против Сан-Марино, я бы им мячей десять точно забил. Но разве можно сравнивать голы в ворота этой команды с мячами в ворота той же сборной Бельгии. Конечно, это не равносильно.

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Все комментарии
Гавриленко
Гавриленко
   40 / 837
сегодня в 10:34
Мостовой бы и сейчас сыграл лучше оздоева, головина или баринова.
Project Pandora
Project Pandora
   77 / 837
сегодня в 10:10
Сейчас повылезают "пожелальщики удачи". У половины соккера этот вирус.
averoniy
averoniy
   236 / 837
сегодня в 09:47
Со свиньями в составе это будет проблематично. Джикия опять четыре пропустит.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   141 / 837
сегодня в 09:40
Вот будет понт, если не победят. свиной оракул опять опозорится.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   23 / 837
сегодня в 09:30
Давайте поцоны, кто лучше, кто красивей))
Caniggia
Caniggia
   39 / 837
сегодня в 09:18
Очередной "гениальный" коммент Моста!
cska plus
cska plus
   6 / 837
сегодня в 09:16
На соккере мода обязательно мост должен сделать умозаключение.
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